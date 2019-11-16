景區當乞丐8年！陸男娶美嬌娘、買40坪房　網嘆：真正高富帥

▲李金剛逗趣的表演方式深受遊客喜愛。（圖／翻攝搜狐視頻）

記者曾俊豪／綜合報導

河南一名乞丐最近登上微博熱搜，原來總是在開封清明上河園景區出沒的他，是景區內的「職業乞丐」，負責表演以及跟遊客互動，八年下來，他不僅在當地買了將近40坪的房子，還娶了一位美嬌娘，讓大陸網友直呼，「這才是人生勝利組」、「真正的高富帥」。

《開封日報》報導，這名乞丐的真名叫李金剛，今年29歲，原本是廚師的他，談起自己的工作不忘自我調侃，「之所以現在要飯，是因為我以前是個做飯的」。

報導提到，李金剛從小喜歡表演，初中時自己創造小品、相聲作品，由於懷抱軍旅夢，之後便入部隊服役，還成為軍中小有名氣的文藝骨幹。五年後，他從軍中退伍，一開始到廣東開餐廳，後來覺得生活無趣，變到清明上河園，希望一圓自己的演員夢，之後，就把「乞丐」這個角色演活了。

▲李金剛每天到景區化妝、扮乞丐（圖／翻攝搜狐視頻）

報導指出，一開始接到「丐哥」的角色，他為了入戲，還特別跑到街頭，觀察乞丐的一舉一動，甚至有人爆料，他曾三天沒吃飯拿著破碗體驗乞丐生活。隨後，李金剛便結合自身氣質，用「呆萌」的表演風格贏得遊客的肯定。

李金剛在受訪時提到，當乞丐的生活，一天可以賺300到400人民幣，8年下來，他不但在開封市區買了120多平方米（約40坪）的房子，還娶了嬌妻、生了小孩，「為了這個幸福的家庭，我一定會努力下去。」

▲大陸網友讚李金剛長相清秀，是真正的高富帥。（圖／翻攝搜狐視頻）