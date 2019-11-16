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深夜超商見超正妹！他秒成痴漢手刀搭訕：當我老婆好不好？　追出門外再襲胸

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▲▼屁股,摸屁股,性騷擾,騷擾。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄男在超商內見到一名正妹，詢問對方「做我老婆好不好」，又伸手襲胸。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名男子阿九（化名）2018年在超商內見到女子靜靜（化名）驚為天人！決定上前搭訕、邀約吃飯，孰料，下秒他竟忍不住內心衝動，伸出鹹豬手非禮對方，還向靜靜表示，「妳很漂亮，做我老婆好不好」接著襲胸。靜靜嚇壞報警處理。法院判阿九有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，可上訴。

判決指出，阿九2018年9月3日深夜11時50分許在一間超商內見到靜靜，隨即上前攀談，邀約一同用餐，又在結帳櫃檯前伸手碰觸靜靜的手臂、背、腰、臀等部位，還向對方說，「妳很漂亮，很喜歡妳，做我老婆好不好」等語。

這一舉動嚇得靜靜花容失色，趕緊躲到母親身後，2人隨即到超商外騎樓座椅區休憩，但她們萬萬沒有想到，阿九竟又跟上前，還伸手襲胸，氣得靜靜決定報警處理。

警詢時，阿九矢口否認犯行，直至法院審理時才改口，並辯稱，靜靜外貌姣好，他一時思慮不周才會行為失當。法官審酌阿九已與靜靜達成和解，最後依違反性騷擾防治法，判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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