年輕妹過馬路...變態男不安分靠近「伸手抓捏」！她尖叫喊媽：那個人摸我

▲他過馬路時竟不安分，出手朝前方年輕妹屁股襲去。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名陳姓男子6月間行經台灣大道及惠來路行人穿越道時，見到一名年輕妹小九（化名）竟起了邪念，下秒他伸出手朝對方屁股摸下去，當場嚇得年輕妹失聲尖叫。法院審理後，依性騷擾防治法判陳男拘役50日。

判決書指出，陳男6月7日傍晚徒步行經台灣大道與惠來路的行人穿越道時，從後方慢慢靠近小九，更伸手觸碰她的臀部，小九當場嚇得大叫，並告知走在後方的母親，路人見狀也攔下陳男，報警處理。

小九表示，陳男將手伸入她的屁股之間，掌心向上還抓捏她的臀部，讓她覺得相當不舒服，轉過頭一看，除了陳男之外，附近並沒有其他人，於是她趕緊告知母親，陳男被攔下時，也有一直向她說對不起，她可以確定就是陳男對她性騷擾。

陳男辯稱，「我走路手會揮，當時左手不小心碰到小九的臀部，我不是故意的」，但這一席話遭小九母親打臉。她回憶事發當時指出，自己站在女兒左後方，正覺得奇怪為何陳男要靠女兒這麼近，餘光就見到陳男手掌往上直直伸出去，女兒接著尖叫「那個人摸我」。

法院審理後認為，陳男犯行明確，但審酌他無前科，雖然有想與小九達成和解，但因雙方賠償金額差距過大，未能達成和解，最後判他拘役50日，得易科罰金5萬元。

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