巡邏巧遇迷路可愛鸚鵡「黏TT」　女警尋獲主人：歡迎以後來警局

▼員警巡邏時撿到1隻迷路的小鸚鵡，照顧一個多禮拜後，順利找到主人。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達、徐愷昕／高雄報導

高雄鼓山分局員警5日巡邏時，在旗津區一超商前發現1隻金太陽錐尾鸚鵡在門口徘徊，上前查看後發現牠完全不怕生，還一溜煙地爬到女警肩膀上不肯下來，最後因附近不見鸚鵡主人身影，女警決定先帶回照顧。女警回派出所後，先是利用鸚鵡腳上的編號循線找鳥園，但仍沒有結果，直到一週後在網路群組看到尋找鸚鵡的訊息，聯絡上飼主後，才成功幫小鸚鵡找到回家的路。

鼓山分局旗津分駐所員警吳育萱、李孟倫5日下午在旗津三路超商巡邏時，見1隻金太陽錐尾鸚鵡在門口東晃西晃，人靠近也不害怕，推測牠是隻偷溜出門的鸚鵡。吳員試探性的對鸚鵡伸出指頭，沒想到牠馬上跳上，還順勢沿著手臂往上爬到肩膀，屹立不搖黏緊緊，怎麼也不肯下來，在詢問超商店員及附近民眾後，都找不到鸚鵡主人，只好先帶回照顧。

▼員警巡邏時撿到1隻迷路的小鸚鵡，照顧一個多禮拜後，順利找到主人。（圖／記者洪正達翻攝）

為了找到鸚鵡主人，吳員先是利用牠腳上的編號循線找到鳥園，不過鳥園老闆表示，這隻鸚鵡早在多年前賣出，已經忘了買家是誰。直到12日下午，李員在社群網站發現1名蔡姓女子貼文在協尋小鸚鵡，才立即連繫蔡女到場，經由寵物身分證確認後，確定這隻迷路鸚鵡正是她所走失的小寶貝。

蔡女找到心肝寶貝後表示，這隻鸚鵡已飼養5年，感情如同家人般緊密，日前從家中不告而別，她當時正在出遊，在家的先生深怕壞了她的旅遊興致，直到她返家後才告知實情，幸好有員警的愛心與細心照顧，才成功讓一家團圓。李員則表示，對於已相處一週的小鸚鵡即將返回主人身邊，除了祝福也充滿不捨，希望飼主有時間可以帶著可愛的小鸚鵡來派出所坐坐。

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