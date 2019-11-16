師日記留評語！國小妹「撿到槍開嗆」笑噴　網捏冷汗：母湯太老實

▲國小妹回覆老師評語嗆翻 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

老師看到會傻眼啦！一名網友上網分享外甥女的日記，只見外甥女在老師的評語後留下一行亮點，讓網友們都笑說「是抓周的時候抓到槍嗎？」不過也有人提醒，這樣回覆其實有點失禮，建議事後要好好跟孩子說明使用時機。

「會被妹妹的小孩笑死。」一名網友在臉書「爆廢公社」中貼出一張照片，圖為妹妹小孩寫的日記。只見小朋友在文中寫道，「我今天在開同樂會的時候，覺得很好玩，跟同學玩玩ㄐㄩˋ，還跟同學分ㄒㄧㄤˇ餅ㄍㄢ，我覺得很開心。」

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老師批改之後，就在一旁寫下評語「XX一定很開心」，還蓋了2個印章鼓勵。沒想到外甥女看完之後，認為老師重覆了她的話，竟然撿到槍回應「ㄉㄨㄟˋ我很開心，老師你說ㄈㄟˋ話。」超嗆辣發言讓大人們捏了一把冷汗。

▲妹妹母湯太老實啊！（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，不少網友都笑噴表示，「從小就懂得用槍處理事情」、「又一個抓周抓到槍」、「有沒有這麼不想跟老師說話」、「媽媽平常一定常脫口這句」、「母湯太老實喔」、「想當初小一時，很早走路到學校，班導問東問西問一些廢話，我也是很直白的回『廢話』，結果就被罰寫1000遍了」。

然而也有網友認為，雖然乍看之下蠻好笑的，但還是要注意跟師長講話時的禮節，「看別人很好笑，可是如果我小孩那麼沒禮貌會被我揍」、「有點沒禮貌，婉轉一點比較好」、「她也許懂意思，但不懂使用這個用詞的時機，要再好好跟孩子教育一下」。

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