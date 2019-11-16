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中環滿地石塊民眾自發幫撿　外國西裝男「手腳並用」超賣力

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▲香港民眾幫忙撿磚頭。（圖／翻攝自Facebook／向香港警察致敬）

▲香港民眾幫忙撿磚頭。（圖／翻攝自Facebook／向香港警察致敬）

 記者馬叔安／綜合報導

隨著香港近日示威衝突延燒，也逐漸出現了主動協助恢復社會環境的民眾。近日在網路上流傳的一支影片中，有許多香港市民，包括外國的民眾，在中環的街頭自發撿拾散落地面的磚塊和雜物，並集中到路邊，而在路邊依然有蒙面黑衣者，把被集中的石塊丟回馬路上。

這支由「向香港警察致敬」臉書發佈的影片長達約10分鐘，可以看到中環街頭的地面佈滿石塊與雜物，而在過往的行人中，許多人主動在行經馬路時彎身把石塊撿起，帶往路邊集中，其中還有一名外國人相貌、身穿西裝的老年人也加入行列，有時他雙手都有石塊時，就用腳把地面的石頭踢到路邊。

▲香港民眾幫忙撿磚頭。（圖／翻攝自Facebook／向香港警察致敬）

▲香港民眾幫忙撿磚頭。（圖／翻攝自Facebook／向香港警察致敬）

然而於此同時，也還有蒙面黑衣者在路邊把集中的石塊重新丟回馬路上，還有人在街角聚集，影片最後警笛聲響起，部分的蒙面者們隨即快步撤離現場。

香港警民衝突近日升溫，稍早傳出有70歲的羅姓清潔工在示威現場遭到磚塊擊中，傷重不治，也有學生在校園地面放滿石塊，已阻撓警方與車輛靠近。

▲香港民眾幫忙撿磚頭。（圖／翻攝自Facebook／向香港警察致敬）

▲現場聚集的黑衣蒙面者。（圖／翻攝自Facebook／向香港警察致敬）

此外，13日也傳出沙田裁判法院遭示威者縱火，為此港媒《香港01》直言，「破壞建築事小，動搖法治精神事大，火燒法院無疑是挑戰司法獨立的嚴重行為，社會必須義正詞嚴責其不是，闡明箇中利害。」

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