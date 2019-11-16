　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

70歲羅伯為家計打拼...當街遭「飛磚」砸死　網慟：收工了，天堂沒有暴徒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲清潔工被磚頭砸死。（圖／翻攝臉書社團「無敵新聞香港」）

▲清潔工被磚頭砸中，倒地昏迷。（圖／翻攝臉書社團「無敵新聞香港」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威者從11日起進行「三罷行動」，並且在馬路上擺設「路障」，導致多區交通癱瘓。據悉，兩批不同政見的市民在13日發生衝突，食環署的70歲清潔工羅老伯被示威者扔出的磚塊砸中，當場倒地昏迷，不幸在14日離世。消息一傳出，有網友發文悼念，「收工了，天堂沒有暴徒。」

據了解，一群市民當天中午在清理路面上的障礙物，不料卻與不同政見的示威者發生衝突，雙方開始互扔磚頭、竹條。在這混亂的場面中，羅老伯無辜遭受波及，頭部正好被磚頭砸中，最後因「腦幹死亡」被醫生宣告不治。

對於羅老伯喪命一事，一名網友有感而發，「他沒有政治思想，沒有破壞一磚一瓦，沒有阻礙行人，沒有喊過一句口號，只為了要謙卑地完成道路清潔工作，卻為香港奉上了生命。」他強調，羅老伯喪命後無人哀悼，無人擺放花壇，甚至沒有集會，「只因為他們心中都清楚，那隻擲出殺人石頭的手誰屬！」

此外，香港市民事後也自發悼念遇害的清潔工，文中提到，70歲的羅老伯還在為生計奔波，他也許無兒無女，但下一個被磚頭砸中倒下的，有可能就是任何一位市民的父親，「羅伯，收工了，天堂沒有暴徒。」

▲清潔工被磚頭砸死。（圖／翻攝環視頻）

▲▼市民自發性地悼念被砸死的清潔工。（圖／翻攝環視頻）

▲清潔工被磚頭砸死。（圖／翻攝環視頻）

綜合港媒報導，事發當時，羅老伯在石屋一帶工作，而示威者發生衝突的位置與他工作的地點相距數百米。港警指出，當時正是中午用餐時間，羅老伯單獨行動，且手持手機拍攝，但並沒有與任何人發生衝突，也不具備任何政治立場，「目前已將該案從傷人改列為謀殺案處理，將以一切方法調查暴力，將兇徒繩之於法。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

ET快訊
12強／中華最終戰澳洲先發名單出爐　王柏融坐板凳
董仔當伴娘「車頭燈開超亮」　掉出3分之2半球…展榮傻了
謝龍介親口宣佈 明年111後參選國民黨主席
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華聞快遞／今年前三季度海南橡膠實現營收90多億元

70歲羅伯為家計打拼...當街遭「飛磚」砸死　網慟：收工了，天堂沒有暴徒

習近平對港談話是「最強音」　港澳辦：支持加大懲治力度

中環滿地石塊民眾自發幫撿　外國西裝男「手腳並用」超賣力

蔡元培香港墳墓遭破壞　微博博主嗆：大學校長不代表良知正義

痛！貴陽巴士淫狼露下體磨蹭女乘客　遭14歲女鎖喉制伏

陸方要延長春節加班機被拒絕！陸委會：按慣例都能滿足需求

香港九大學校長聲明感性喊話：「香港是我們的家」　政府需領社會化解僵局

悍拒中大示威者條件！政務司長：港府將採取更果斷措施制止暴亂

港律政司長鄭若驊「倫敦遇襲」　陸外交部要求英方徹查：全力抓捕兇徒

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

77歲張秀雄「道路救命活菩薩」　8年來擦遍北台灣15萬面反光鏡

弟弟痛哭爆音！二哈放棄齊哀號 汪保母顧嬰懷疑狗生：我容易嗎

華聞快遞／今年前三季度海南橡膠實現營收90多億元

70歲羅伯為家計打拼...當街遭「飛磚」砸死　網慟：收工了，天堂沒有暴徒

習近平對港談話是「最強音」　港澳辦：支持加大懲治力度

中環滿地石塊民眾自發幫撿　外國西裝男「手腳並用」超賣力

蔡元培香港墳墓遭破壞　微博博主嗆：大學校長不代表良知正義

痛！貴陽巴士淫狼露下體磨蹭女乘客　遭14歲女鎖喉制伏

陸方要延長春節加班機被拒絕！陸委會：按慣例都能滿足需求

香港九大學校長聲明感性喊話：「香港是我們的家」　政府需領社會化解僵局

悍拒中大示威者條件！政務司長：港府將採取更果斷措施制止暴亂

港律政司長鄭若驊「倫敦遇襲」　陸外交部要求英方徹查：全力抓捕兇徒

不斷更新／胡智為開局連飆2K化解危機　1局中華0：0澳洲

韓國瑜公布房產買賣過程　柯文哲：合法買房賺錢有什麼好批評

慶祝52屆自來水節　表彰資深績優人員

詹皇承認曾希望甜瓜加入湖人　現在只為安東尼高興

「捍衛中華民國」　吳斯懷出面喊冤：沒有親共！一定下架蔡英文

把愛延續下去！國小師生迎接下任校犬「AKI」　給浪浪一個家

ABL／富邦16日主場戰澳門　林志傑相隔4年首次台灣出賽

韓國瑜房產案　蔡英文：若非準備不周、刻意隱瞞「總統候選人要說清楚」

金門野生小水獺趴趴走！搭飛機到台北治療　保育員餵奶要變裝

親民黨提名生變？蔡沁瑜：友郭政策也算「郭董影子」

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

長太美！24歲女律師當街「遭捅10刀」亡

花季少女學校墜樓殞命！爸一查監視器崩潰了

巴士淫狼下體蹭女乘客　反遭鎖喉

蔡元培香港墳墓遭破壞

22歲學渣解開「西塔潘猜想」　獲3院士推薦成教授

出軌妻子親妹！50歲男離婚10年後悔了

示威者中大點燃私家車　火光照亮校園

政務司長：港府將採取更果斷措施制止暴亂

當網約車司機！渣男撩4妹騙9000萬

香港九大學校長：政府需領導解僵局

延長春節加班機！陸委會：慣例能滿足需求

人妻雙11「一夜花43萬」！遭夫送醫

魚腥味飄30天！她下體掉出雙倍手掌大「染血爛布」

更多熱門

相關新聞

習近平對港談話　港澳辦：是最強音　

習近平對港談話　港澳辦：是最強音　

大陸國家主席習近平出席金磚國家領導人第十一次會晤時，就當前香港局勢表明立場。對此，國務院港澳辦15日發表聲明，指出習近平的重要講話，發出中央政府對香港止暴制亂工作的最強音，國務院港澳辦將堅決貫徹落實，全力支持香港特別行政區政府依法加大對激進暴力犯罪活動的懲治力度，盡快恢復社會正常秩序。

中環滿地石塊民眾自發幫撿

中環滿地石塊民眾自發幫撿

蔡元培香港墳墓遭破壞

蔡元培香港墳墓遭破壞

義大利媒體：教宗將被動發言香港事件

義大利媒體：教宗將被動發言香港事件

即／台網大量下架貼文　臉書調查出爐

即／台網大量下架貼文　臉書調查出爐

關鍵字：

清潔工羅老伯磚頭香港粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

北科大赴美失蹤留學生找到了

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

女那邊「詭異蛋腫」！醫一戳…噴泉炸黃膿臭爆

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

少女摩鐵開笑氣趴　詭異身亡

孫安佐女友再發聲「暗戳米砂」！

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面