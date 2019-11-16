70歲羅伯為家計打拼...當街遭「飛磚」砸死　網慟：收工了，天堂沒有暴徒

▲清潔工被磚頭砸中，倒地昏迷。（圖／翻攝臉書社團「無敵新聞香港」）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威者從11日起進行「三罷行動」，並且在馬路上擺設「路障」，導致多區交通癱瘓。據悉，兩批不同政見的市民在13日發生衝突，食環署的70歲清潔工羅老伯被示威者扔出的磚塊砸中，當場倒地昏迷，不幸在14日離世。消息一傳出，有網友發文悼念，「收工了，天堂沒有暴徒。」

據了解，一群市民當天中午在清理路面上的障礙物，不料卻與不同政見的示威者發生衝突，雙方開始互扔磚頭、竹條。在這混亂的場面中，羅老伯無辜遭受波及，頭部正好被磚頭砸中，最後因「腦幹死亡」被醫生宣告不治。

對於羅老伯喪命一事，一名網友有感而發，「他沒有政治思想，沒有破壞一磚一瓦，沒有阻礙行人，沒有喊過一句口號，只為了要謙卑地完成道路清潔工作，卻為香港奉上了生命。」他強調，羅老伯喪命後無人哀悼，無人擺放花壇，甚至沒有集會，「只因為他們心中都清楚，那隻擲出殺人石頭的手誰屬！」

此外，香港市民事後也自發悼念遇害的清潔工，文中提到，70歲的羅老伯還在為生計奔波，他也許無兒無女，但下一個被磚頭砸中倒下的，有可能就是任何一位市民的父親，「羅伯，收工了，天堂沒有暴徒。」

▲▼市民自發性地悼念被砸死的清潔工。（圖／翻攝環視頻）

綜合港媒報導，事發當時，羅老伯在石屋一帶工作，而示威者發生衝突的位置與他工作的地點相距數百米。港警指出，當時正是中午用餐時間，羅老伯單獨行動，且手持手機拍攝，但並沒有與任何人發生衝突，也不具備任何政治立場，「目前已將該案從傷人改列為謀殺案處理，將以一切方法調查暴力，將兇徒繩之於法。」

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