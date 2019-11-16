懸賞2000萬殺警！中共政法委爆香港示威者「酬勞」　轉載原文已消失

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

香港警民衝突延燒，中共中央政法委微信公眾號「長安劍」日前曝光示威者參與抗議活動的「酬勞」價碼，其中，「殺警者」可得2000萬元（文章未點明幣別）。文章聲明，上述數據引用自「有理兒有面」微信公眾號，不過記者16日上午查詢時，已經無法找到相關文章與資料。

「中央政法委長安劍」13日羅列了參與各種形式的抗議行為的「價碼」，其中「普通學生參與暴亂的酬勞」為500至5000元，「錢多少，取決於參加遊行的規模、在隊伍中的位置、暴力程度、是否襲擊警察等，女性示威者的酬勞高於男性。」

▲香港警民衝突延燒。（圖／路透）

此外，還有13歲的示威者參與了幾次抗議活動後，得到了3萬元，並用這些錢換了新款iPhone手機、遊戲機、名牌運動鞋等，而且「他打算叫親弟弟一起做」。至於《反蒙面法》公佈以後，參加暴力活動者的酬勞提高至每天1.5萬元。

還有「勇武」核心成員收到資金以後，組織激進青年加入，將傭金的小部分給轄下的抗議者後，自己獨佔的「大頭」，兩個月凈賺超500萬元。至於在10月1日遊行前，招募須執行「殺警、假扮警員殺人後嫁禍、縱火」等任務的「死士」，則開出2000萬元的酬勞。

▲香港15日於中大二號橋爆發警民衝突。（圖／記者游宗樺攝）

「中央政法委長安劍」聲明，上述數據引用自「有理兒有面」微信公眾號，記者於16日上午查詢時，已經無法在「有理兒有面」找到相關文章與資料。

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