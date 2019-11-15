辣妹騎士遇公車跨槽化線橫向鬼切　嚇歪急煞：要來去洗內褲了

記者陳豐德／新北報導

「公車這樣開真的沒問題嗎？」一名楊姓女騎士14日騎乘機車，從板橋要上大漢橋的時候，突然一輛公車從左方跨越槽化線襲來，讓她嚇得緊急剎車，差一點就要迎面撞上，事後公車司機給她一個「歹勢」的手勢隨即開走，讓女騎士無奈只能將影片PO網詢問網友意見，對此警方則表示依照《道路交通管理處罰條例》司機此舉可罰900至1800元。

▲女騎士準備上大漢橋，遇到公車跨越槽化線橫切。（圖／翻攝自爆料公社）



楊女在臉書社團「爆料公社」上表示，「公車這樣開真的沒問題嗎？剛剛中午1點08分在板橋上大漢橋的路段，右邊還有一台載滿鋼鐵的大卡車到底是想把我逼到什麼地步阿？急煞完我驚魂未定來不及看公車號碼跟車牌，雖然前面大哥閃過我也煞車躲過，但上橋前的路段公車真的可以這樣插過來嗎？我才剛考到駕照不久不要想騙我喔，求客運公司來解答。」

影片曝光後灌入近千則留言，有網友表示「如果司機也是要上大漢橋，幹嘛右切到慢車道」、「公車路線怎麼會有這種完全違規的路線規劃」、「好在只有這好聽悅耳又熱血的煞車聲」、「因為有些公車司機不想卡那麼久才違規走內線」、「這幾年施工這裡的線畫得很亂，改來改去的，現在到底是公車走錯車道還是路線規劃的問題」。

楊女隨後表示，其實將行車影片PO網不是想公審，害司機沒有工作，只是摁真想知道該路段規劃是不是有問題，希望相關單位可以好好處理，下次如果有其他人沒閃過怎麼辦？最後急煞停下來時有回頭看司機，對方給她一個「歹勢啦」的手勢就開走了，所以即使想下車理論也沒用；最後她感謝賣她機車的車行大哥，把剎車調整得那麼好，幽默的說「我要來去洗內褲了」。

轄區海山警方表示，目前仍未接獲相關檢舉通報，而根據道路交通標誌設置規則第一百七十一條，槽化線是用來引導駕駛人循指示路線行駛，而且禁止跨越，劃設於交岔路口、立體交岔之匝道口或其他特殊地點。 根據道路交通管理處罰條例第 60條2項3款一般道路是罰900元以上，1800元以下罰鍰，呼籲駕駛人遵守行車秩序，勿違規任意變換車道。

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▼前方騎士即時閃過跨越槽化線的公車。（圖／翻攝自爆料公社）

