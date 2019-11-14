2019新北歡樂耶誕城登場　牢記「4交管措施」守護荷包君

▲2019新北歡樂耶誕城試點燈，15日將正式登場。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳豐德／新北報導

邁入第9年的「新北市歡樂耶誕城」15日將登場，活動為期48天，此次首度將市民廣場耶誕樹主燈及市府大樓的牆面光雕投影，串聯臺鐵板橋車站南面外牆雷射燈光秀，打造「雙塔一樹、全球唯一」的聲光體驗，預計將吸引大批參展人、車潮，對此轄區海山警方規劃4項交管措施，確保民眾皆能安心遊玩、安全返家。

此次新北耶誕城最具看點的雷市燈光秀，主燈投影面積歷年第一大、8座熱門打卡天橋更創歷年第一多，創造出360度多層次立體雷射光雕秀，並於每日下午5時30分起至10時止每整點及半點點燈，另設有「桑塔熊的魔法小鎮」、「新北魔法森林」及「卡娜赫拉的閃閃耶誕夢」三大燈區裝置藝術，活動期間將影響周邊交通狀況。

警方對此規劃「加強行人穿越道路保護措施」、「停車場導引及違規停車取締拖吊」、「停車場出入口管制」以及「市府(會場)周邊人行道自行車管制」等4項措施。

▼市民廣場周圍有眾多停車場，如滿場請民眾接受管制指揮避免收到罰單。（圖／記者陳豐德翻攝）

因應會場周邊縣民大道新站路口、縣民大道新府路口、中山路新站路口及中山路新府路口行人穿越路口需求增加，將於行人時相秒數倒數15秒時提早截留。而市民廣場周邊有多座停車場供民眾使用，用路人勿因貪圖方便將愛車停放或臨時停放於主幹道或巷弄內紅黃線路段，期間警方將張貼告示提醒，並加強取締拖吊。

為避免停車場滿場後車流回堵，警方已協調各停車場業者實施滿場管制，民眾請依照告示導引，並接受指揮駛離，如勸導不聽者將依道路交通管理處罰條例第56條規定舉發，拒絕駛離者並予拖吊。

耶誕城活動期間，新北市政府交通局將設立告示牌面，市民廣場周邊人行道每日16至23時禁止騎乘自行車，而巨星演唱會活動時段YouBike租賃站停止營運，暫停租車及還車服務。請自行車騎士於管制時段改走一般外側車道，並配合現場警察及義交指揮。

▼市民廣場周圍停車場車位數。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼會場周圍於管制時段禁止騎乘自行車。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼2019新北歡樂耶誕城試點燈。（圖／記者湯興漢攝）



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