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2煞「蓋布袋」停車場擄人　22警埋伏攻堅…開門竟是慶生派對

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記者陳豐德／新北報導

新北市板橋一名陳姓男子1日與朋友相約在新埔國小下方的停車場，沒想到朋友沒來，突然就被一群陌生人拿麻布袋套頭，控制行動後強押上車，對方還恐嚇不要亂動才不會有生命危險，不料過程被民眾看見嚇得報警，警方循線追緝到一個汽車旅館內，攻堅入內發現擄人只是朋友之間的生日玩笑，解除一場虛驚。

▲▼男子被蓋布袋後控制行動，帶至汽車旅館內慶生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子被蓋布袋後控制行動，帶至汽車旅館內慶生。（圖／記者陳豐德翻攝）

據了解，當時陳男1日晚間9時許跟朋友相約在板橋陽明街新埔國小下的停車場，突然有2名陌生男子銬進，趁他不注意以麻布袋套頭，出言恫嚇「乖乖配合才不會有生命危險」等語，而過程全都被正要牽車的民眾看見，記下車牌後通報警方。

警方接獲報案後迅速集結成專案小組，調閱沿線監視器鎖定犯嫌身分，確定犯嫌最後進入一家汽車旅館內，調閱監視器時還發現陳男從犯案用的黑色轎車帶出時，喬了很久都因為驚嚇不願意走出，幾分鐘後逼不得已他才下車。

警方2小時內動員22名警力，全副武裝衝入房間內攻堅，沒想到一入內竟然是一場慶生派對，讓警方全傻了眼，經過盤查後才確認房內沒有不法情事，原本只是朋友想給壽星驚喜才開的一個生日玩笑，卻浪費警方偵查資源，這玩笑可真是開過了頭。

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