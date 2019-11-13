每天幫植物人母拍背！鄰嫌吵「窗邊收音」2年檢舉百次　兒被罰500元：惡法

▲幫癱瘓母親拍背竟收到500元罰單，讓張先生十分不服氣。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市板橋一名張先生照顧植物人的母親，每天都得幫媽媽拍背，但被鄰居認為太吵，兩年來遭檢舉上百次，他最近被警方開罰500元。對此，他不滿地認為，如果這個惡法一開，「那我想養在家裡的這些植物人或是一些重病病患，就要全部送到安養中心。」而警方似乎也覺得不妥，決定撤銷罰單。

據了解，張先生母親多年前發生車禍，不幸癱瘓變成植物人，必須每天拍背，每次3到5分鐘，使黏著在支氣管壁的黏稠濃液因受震動而易咳出，也避免出現褥瘡。

▼張媽媽長期臥病在床。（圖／示意照／取自免費圖庫Pixabay）

未料，一名男性住戶認為拍背聲太吵，從2017年開始檢舉，2年來檢舉近百次，讓張先生在房間加裝隔音棉，希望降低音量。《TVBS新聞》報導，張先生說，鄰居就站在媽媽房間的窗戶外，拿手機收音蒐證。

未料，張先生近日被依違反《社會秩序維護法》，處500元罰鍰，他指出，分局指這基本要罰3000元，但該案是「照顧媽媽」，情形很特殊，所以改罰500元。

張先生接受《台視新聞》訪問指出，如果這惡法一開，那養在家裡的植物人或重病患者，就得全部送到安養中心。對此，轄區分局也認為裁罰不妥，民眾檢舉似乎有瑕疵，認定檢舉無效，將撤銷罰單並重新調查。

►我沒有遲到，是時間遲到了！