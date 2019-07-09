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台電推「節電搖滾布袋戲」　盛竹如挑戰台語配音土地公、北港朝天宮演出

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▲▼ 盛竹如為台電獻聲配音，首度挑戰難度超高的掌中戲閩南語配音，與義興閣掌中劇團合作演出 。（圖／聯勤提供）
▲盛竹如（右）首度為掌中戲挑戰台語配音，義興閣團長王凱生（左）逐句傳授。（圖／聯勤提供，下同）

生活中心／綜合報導

台電為了宣傳節電，今年邀請國內外獲獎無數的「義興閣掌中劇團」，為台電量身打造一部人偶同台的搖滾音樂掌中戲，更力邀知名主播盛竹如為戲中土地公擔任配音，平時多半以字正腔圓擔任主播和旁白的他，這是首次挑戰幕後台語配音，笑果十足，將於8月3日至雲林北港朝天宮「節電掌中戲，偶們節電中」活動演出。

▲▼ 盛竹如為台電獻聲配音，首度挑戰難度超高的掌中戲閩南語配音，與義興閣掌中劇團合作演出 。（圖／聯勤提供）

台電2019年節電系列活動，將於8月3日至雲林縣演出節電大戲「夏日嬉遊狂想曲」，透過改編西遊記的穿越劇情，透過喜劇手法來推廣節電。「義興閣掌中劇團」不但為台電量身訂做台電大頭偶、節電主題曲，並打破傳統的戲台框架形式，以搖滾音樂舞台劇呈現。

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台電表示，掌中戲是台灣人最熟悉，也是跨越觀眾年齡層相當廣的文化表演形式，透過這次年輕一代的創新搖滾樂結合傳統戲劇，讓民眾了解地球上的能源有限，還有每一度電的取之不易，讓大家珍愛資源並輕鬆學習生活上的節電方法。

▲▼ 盛竹如為台電獻聲配音，首度挑戰難度超高的掌中戲閩南語配音，與義興閣掌中劇團合作演出 。（圖／聯勤提供）
▲盛竹如向來字正腔圓、語調緩慢，首度挑戰難度極高的閩南語配音，錄製效果驚喜連連。

此次特邀盛竹如為戲中土地公一角幕後配音，人們向來熟悉他以字正腔圓、語調緩慢的方式播報新聞或戲劇旁白，本次破天荒挑戰難度極高的閩南語配音，由義興閣掌中劇團長逐句傳授，錄製效果驚喜連連，8月3日民眾將可親耳見證盛主播的掌中戲閩南語配音。

8月3日「夏日嬉遊狂想曲」將於雲林北港朝天宮媽祖文化大樓3樓演藝廳演出，表演之外，還有許多互動遊戲、涼感運動巾等獎品限量贈送，現場觀賞席次有限，有興趣的民眾，即日起可至「我節電，我驕傲」活動網站報名，若報名額滿，可關注電力粉絲團直播。

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關鍵字：台電,盛竹如,義興閣掌中劇團,掌中戲,布袋戲,節電

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