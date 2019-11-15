狼軍人性慾不斷！硬上前女友後速撿屍夜店女…「6小時內性侵2女」得逞

▲吳姓男子為滿足己慾，6小時內連續性侵2女，先是藉共享宵夜邀約前女友，隨後又在夜店撿屍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

台南一名吳姓男子2013年6月至2018年10月時為軍職身分，2017年11月3日晚上10點多，他為滿足自身性慾，以共享宵夜為由，至前女友家對她性侵，隔日凌晨4點多返家路上，在一夜店前見到1名喝得爛醉的女子，又再起情慾，上前向櫃台人員稱，「我是她的朋友」，順利撿屍帶回飯店，6小時內大膽性侵2女得逞。性侵女友的部分，吳男被依強制性交罪判刑1年8個月；撿屍夜店女的部分，則是依乘機性交罪判刑4年確定。

據判決，吳男2017年11月3日深夜晚上10點50分許，騎乘機車帶著宵夜前往前女友租屋處，以共享宵夜為由，進入女生家中，2人相談甚歡後，他為滿足自身性慾，竟不顧對方反對將她強押上床，過程中女生雖有說，「你不要這樣子」，但他仍強行硬上，最後性侵得逞，致前女友手臂、下唇、私密處皆有撕裂傷。11月4日凌晨，女生利用空檔撥打手機報警求救，吳男見狀急忙騎車逃離現場。

在離開女友租屋處後，吳男凌晨4點在回家路上經過一夜店，見1名女子在門口喝得爛醉，一時又色心大發，上前謊騙夜店人員自己是該女的朋友，順利撿屍成功，立馬叫計程車載至附近摩鐵，一晚性侵2次得逞。當日早上11點多，女子醒來發現自己下體疼痛，驚覺有異，與吳男對眼後，對方還要求再做1次，女子鎮定拒絕，找出適當時機離開現場後，旋即向警方報案。

上述兩性侵案是分案審理，有關性侵前女友，吳男法庭上辯稱，他是用「行動」表達複合意願，一切皆在前女友默許下進行。法官認為吳男說詞勉強，但考量他不斷向女方道歉，並表示願意賠償和解，最後依強制性交罪輕判他1年8個月有期徒刑。

至於另案「撿屍性侵」的部分，吳男則表示2人發生關係的行為當下情投意合，性交後他還幫對方洗澡，女子過程中也都沒有要逃跑的意思，甚至最後還一起離開摩鐵。不過受害女子回應，她隔日醒來仍在宿醉中，身上完全沒有錢，心裡其實很害怕，順應吳男是為求自保，她努力周旋好久才終於脫困。

法院審理時認為，被害女子順應情勢配合吳男是因處境危險，的確是基於自保會出現的行為，且她在離開前有故意套話吳男身分，隔日又再重返夜店哭求調閱監視器畫面，可以推斷她絕非出於本意要跟吳男發生關係。

法官審酌，吳男很不尊重女性身體與性自主權，嚴重危害女性人生安全及社會治安，又他犯後不具悔意，總是否認犯行為自己辯解，造成被害女子難以抹滅的精神陰影，最後依現役軍人乘機性交罪，判他4年有期徒刑確定（吳男目前已退役）。

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