想用愛感化毒夫...反遭軟禁1年！她滿身傷崩潰　趁機打電話哭求娘家媽：救我

▲女子天真以為可以用愛感化吸毒丈夫，但卻反遭軟禁，直到她找到機會打電話回娘家求救，才重獲自由。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名女子小乃（化名）跟男友阿九（化名）交往初期，阿九就向她坦承自己吸毒，而她天真以為能用愛感化對方，還跟阿九結婚生子。未料，婚後2人經常因債務爭吵，阿九更動手毆打小乃母子，甚至將小乃軟禁在家中，時間長達一年。直到小乃找到機會打電話向娘家求救，才得以脫困，並立刻向法院訴請離婚獲准。

根據判決書，小乃主張，與阿九2015年結婚，還生了2個孩子，但2人婚後卻經常因為債務問題吵架，小孩出生後，阿九就利用小孩的名義軟禁她，還禁止她跟外界聯繫，甚至還經常情緒失控毆打她跟小孩，將母子3人打得全身是傷，直到2017年7月20日，她找到機會打電話給娘家父母求救，才因此重獲自由。

然而，從小乃回娘家後，阿九就消失無蹤，連工作跟電話也都更換無法聯繫，甚至完全沒有支付孩子的扶養費用，小乃因此認為2人已經沒有任何感情，且也沒有復合的可能，請求法院判處離婚。

法官在審理時，小乃母親出面證稱，女兒自從結婚後就鮮少與他們聯繫，直到2017年7月，失聯超過1年的女兒突然打電話求救，哭求說她想回家，因為被阿九關在家無法出門，2老才趕緊去將女兒接回家。

小乃母親回憶當時情景表示，當天阿九見到他們時還很訝異，他們把女兒接回家後，阿九過沒多久就消失了。此外，小乃母親還提到，阿九不愛工作，電信帳單都繳不出來，也沒有勞健保，幾乎都是靠小乃工作養家。

法院審理後認為，小乃自從逃回娘家後，阿九完全沒有積極行動想修復婚姻，也幾乎沒有任何互動，形同陌路，更使婚姻裂痕演變成無法挽回的地步，可見2人互信互愛的基礎已全然消失，判准2人離婚。全案可上訴。

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