吳敦義不分區願退14名　羅智強籲「汰弱留強」、打贏選戰　

▲吳敦義慰問黨中央外抗議不分區名單中生代黨員。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨不分區立委名單風波不斷，有黨內人士稱黨主席吳敦義將對退居14名，15日開臨時中常會修改名單順序。對此，國民黨中央「靜坐夜諫」的國民黨議員羅智強在臉書表示，若消息為真定能團結黨內，打贏選戰，也建議趁此「汰弱留強」。

面對不分區名單爭議，吳敦義屢遭外界批評，有媒體報導，吳敦義預將自己的順序往後挪至14名。羅智強表示，若真是如媒體報導所稱，吳主席將調整至第十四名，我認為將可有效團結全黨，打贏這場選戰。

羅智強指出，從過去的歷史看，只要國民黨在不分區拿到15席以上，最後就可以國會過半。因此只要第十五名的吳主席能夠進入國會，就代表國民黨取得國會多數，那麼全黨敦請吳主席擔任立法院長，也是應有之義。

不過，羅智強仍提醒，就現有的這份名單，如果光是調整吳主席一個人的順序，是不夠的！仍必須有更多的亮點，否則藍營選票仍會大幅外流。

羅智強強調，不分區，代表的是政黨理念，目前的名單雖然不乏亮點，例如李貴敏、曾銘宗、謝龍介、陳以信，但整體而言，負分仍多過正分，失望多過感動。

羅智強說，各界也點名若干原不分區名單中表現優異者，除王育敏雖問政品質一流，但任滿後二屆，依規定無法再提名外，其他如林麗嬋、童惠珍也深受肯定，都是可期待的人選，若來得及，也最好有更棒、外找的亮點牌。

此外，羅智強為確保今天中常會能有滿意結果，決定下午一點三十分，再回中央黨部，為催生不分區好名單，號召集氣，他提到，既然吳主席願意重新調整自己的順序，就也應該發揮智慧，更大幅度的「汰弱留強」。

▲羅智強日前靜坐黨中央，表達對不分區名單的不滿。（圖／翻攝羅智強臉書）

其他人也看了這些...

►不分區第十擬調整至安全邊緣 吳敦義搶先爆：我的順序會往下調

►國民黨不分區名單吳敦義「謀私」 羅智強：注定不可能當選院長

►見國民黨不分區名單 王鴻薇：到底我們要怎麼拉票？



更多熱門新聞...

►向郭柯示好？若不滿國民黨不分區名單…張善政：還有民眾黨可以投

►不分區名單衝擊韓國瑜選情 羅智強：國民黨的自殺聲明

►青壯派面諫改排不分區邊緣 吳敦義暴走脫口：以我的資歷選總統有過分嗎

►白白胖胖也是一種美