快訊／印尼海域規模7.4「淺層強震」　急發海嘯警報！

泰國已經封島3年的達柴島(Tachai Island)因為環境復育成功，竟然出現全新的物種「翡翠蝸牛」，目前只在達柴島上出現。翡翠蝸牛和一般的兩棲蝸牛不同，體型比較小且蝸殼都是向左旋轉，這也表示翡翠蝸牛已經開始出現和原始物種不同的進化過程。