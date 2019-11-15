快訊／印尼海域規模7.4「淺層強震」　急發海嘯警報！

記者王致凱／綜合報導
根據印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）消息，印尼中部馬魯古海當地時間14日23時17分（台灣時間15日0時17分）觀測到規模7.4強震，震央位置在賈伊洛洛（JAILOLO）西北方134公里處，震源深度僅10公里，有潛在海嘯發生可能。
更新：BMKG稍晚後將規模下修至7.1，震源深度則修正為73公里。另據美國地質調查局（USGS）觀測規模同樣為7.1，深度則為45.1公里。目前尚未有災情消息傳出。
▼印尼發生規模7.4強震。（圖／翻攝自Twitter／BMKG）
記者王致凱／綜合報導
根據印尼氣象、氣候和地球物理局（BMKG）消息，印尼中部馬魯古海當地時間14日23時17分（台灣時間15日0時17分）觀測到規模7.4強震，震央位置在賈伊洛洛（JAILOLO）西北方134公里處，震源深度僅10公里，有潛在海嘯發生可能。
更新：BMKG稍晚後將規模下修至7.1，震源深度則修正為73公里。另據美國地質調查局（USGS）觀測規模同樣為7.1，深度則為45.1公里。目前尚未有災情消息傳出。
▼印尼發生規模7.4強震。（圖／翻攝自Twitter／BMKG）
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