不分區名單喬不攏！民眾黨記者會臨時取消　傳「前5名有異動」

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨預計在15日宣布不分區立委名單，預計將以在勞權界耕耘超過20年的「全台唯一勞動局長」賴香伶掛頭牌，而市府顧問蔡壁如則名列第5，位於安全名單的邊緣。但14日晚間，民眾黨臨時通知記者會取消，外傳是因對名單的排序仍有疑慮「喬不攏」，才決定擇期再公布。

根據目前曝光的名單，民眾黨不分區名單，有「全台唯一勞動局長」之稱的北市府勞動局長賴香伶名列第一，其次為中山大學經濟學系教授張其祿、永齡基金會顧問高虹安、世界台商總會青商會秘書長邱臣遠、北市府蔡壁如、建築師兼創業家楊博宇、台灣公益團體自律聯盟祕書長陳琬惠，以及「獨掌青農」、翔琪檸檬茶創辦人詹翔欽。

為了最後確認，民眾黨要員如柯文哲、蔡壁如、張哲揚等人，14日晚間都到黨部開會，對名單做最後的討論。

民眾黨發言人林珍羽表示，名單攸關台灣國會的新契機，為求慎重起見，並提出更符合社會期待的名單，「目前正在大風吹中」，希望可以提供更完整的名次給大家。林表示，名單大致底定，不會有太大變化，但在排序上有特別考量。

林珍羽表示，這次名單有18位不分區人選是透過海選進來，「排序上有大調動，呈現上有一定考量，希望不要草草提出名單」，直到晚間主席柯文哲、發起人蔡壁如、秘書長張哲揚等以及其他黨內幹部幕僚，都還在黨部開會。

至於外界關注的前5名安全名單，據了解「會有異動」，但實際狀況如何仍待黨內幕僚開會決議。林珍羽則補充，預計明天最後一次中央委員會議後，會有更完整名單提出。

