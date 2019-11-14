民眾黨進立院目標　蔡壁如：修法刪除黨團協商

▲蔡壁如。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨預計在15日宣布不分區立委名單，預計將以在勞權界耕耘超過20年的「全台唯一勞動局長」賴香伶掛頭牌。對於未來「柯家軍」進入立院後的目標，蔡壁如14日受訪時點出6大方向，將推民法降低投票年齡門檻到18歲、中高齡及移工就業輔導、囤房稅、槍砲彈藥管制法等，以及最重要的，盼修正立院職權行使法，消滅台灣獨步全球的「黨團協商」，徹底實現公開透明。

蔡壁如表示，大概羅列了簡單幾個未來進立法院想做的修法，首先是降低成人投票門檻到18歲，再來是一直想推的中高齡就業促進法，這部分目前是卡在中央的法規，「其實我坐在那晨會聽了5年，很多都是中央的修法問題」。另外還有修改就業服務法，友善移工就業。

再來是居住正義的囤房稅跟實價登錄進階版等居住正義法案。蔡壁如指出，未來希望將建商的囤房稅，將寬限期從3年縮短到1年，另外，非自住房屋差別稅率應消除3.6％的天花板，希望可以採累進稅率制。

還有一個講很久的也跟行政院反應很久的，就是槍砲彈藥刀械管制條例，這部分目標要可以避免掉違法槍枝的製造。蔡壁如說，市府近期一直透過行政院會反映，追溯國內的改造槍枝來源都是特定的2家業者，但因玩具手槍外銷一年有3000億商機，也是很大的經濟體，看起來立法院也不大想碰，初步構想是希望可以分級販售，部分太過精細仿真、危險性太高的玩具手槍應限制不得內銷，降低改造手槍流通。

最後則是修改立法院職權行使法。蔡壁如笑說，這也是她自己非常想要推的，立法院組織法要刪除黨團協商這個獨步全球的制度，希望可以回歸委員會專業審查，「就是不要政黨協商，這好像是台灣立法院獨有，專業問題專業審查，希望這條可以回歸專業審查」。