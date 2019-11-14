林志玲租借南美館辦婚禮　黃偉哲：市府會準備豐盛嫁妝

▲「台灣第一名模」林志玲與日本老公AKIRA的婚禮，將在南美館一館中庭及迴廊舉行，市府強調不會用到古蹟建築本體。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

「台灣第一名模」林志玲的婚禮將在台南美術館一館舉辦，市長黃偉哲指出，林志玲是台南女兒，在台南辦婚禮就是喜事一樁，林志玲在全國及世界部分國家或地區有高知名度，所以大家關心她的終身大事，林志玲不是皇族國戚，但是她的婚禮，一定會造成轟動，這有助於城市行銷，市府歡迎並配合這個婚禮進行。

黃偉哲強調，林志玲借用南美館並沒有所謂的特權，若將來有市民要申請南美館，用來舉辦儀式婚禮，只要沒有影響到南美館的正常展出、活動的舉辦以及市府的借用期間的話，市府當然樂觀其成，不過周邊的環境的交管就不一定了，因為依據林志玲的知名度，會有很多媒體去採訪，為避免採訪的媒體干擾婚禮，必要的交管、維安，是為了讓婚禮順利進行所必要的，至於其他人是否一定要有交管，會依現實情況來做考量。

黃偉哲表示，台南市政府對於結婚喜事皆表示歡迎，此次還會準備嫁妝一牛車送給林志玲小姐，因為台南是最好客的，台南市對女婿是最好的，作為台南的女婿嫁妝是很豐盛的，所以市府會循古禮準備一些嫁妝，至於準備些什麼，預計15日曝光。

文化局長葉澤山說明，針對林志玲租借美術館1館舉辦婚禮一事，14日有與美術館人員進行討論，館方人員表示美術館和晶英酒店雙方都有講得很清楚，林志玲小姐租借之範圍非古蹟本體，而是位於後方新建廊道的部分，相關規範林志玲小姐那方都很清楚，也願意全力來配合。

據了解，「台灣第一名模」林志玲與日本老公AKIRA的婚宴，確認將於11月17日在台南市立美術館一館舉辦，籌辦婚宴的晶英酒店已於14日下午正式與南美館館方簽訂租借合約，租借時間在17日下午5時30分閉館後，到當天晚上10時，租借區域為新棟建築中庭及迴廊，不會用到古蹟建築，可以容納一百多人，而且現場不會使用明火。