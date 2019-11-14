住一晚只要36元　飯店附加超狂條件「旅客必須接受全程直播」

實習記者賴韻如／綜合報導

小資族出國首選，莫過於選擇廉價航空或是入住推出優惠活動的飯店。日本最近就出現一間號稱「最便宜的飯店」，入住一晚只要130日圓（約新台幣36元），房間內應有盡有，不過入住條件竟然是「必須接受全程被直播」。

據SoraNews24報導，這間號稱最便宜的飯店就是位於日本福岡的「朝日商務飯店」，飯店距離該鎮鬧區天神（Tenjin）街區僅需步行約15分鐘便可抵達。房間則是一個應有盡有的普通日式客房，擁有榻榻米地板，折疊床鋪，小矮桌，電視和熱水壺等等，擁有一般住宿配備。

▲▼入住旅客從一進房開始就開始接受直播。（圖／翻攝自YouTube／One Dollar Hotel）



然而，想要入住這間超便宜旅館的唯一條件，就是必須接受業者在房間內裝設一個攝影鏡頭，並同意在其YouTube頻道上「現場直播」入住的一舉一動，入住旅客不僅限於著名的YouTuber或是任何網路紅人，且不需要在鏡頭前刻意表演，業者也規定不能在房間內裸體走動。

▲▼入住條件就是接受業主「24小時直播」。（圖／翻攝自YouTube／One Dollar Hotel）



報導中也指出，這間小小的日式客房並沒有獨立的廁所及淋浴間，是需要到大廳與其他旅客共用，因此不用擔心洗澡、上廁所不慎「走光」的問題。另外，這個直播預設是靜音，所以只會有畫面傳出，也代表著若住宿旅客不小心在房間內放屁、發出等等聲響，都不會被聽見。

對於為何要推出這項奇怪的優惠方案，朝日商務飯店表示，他們認為這是推銷飯店最好的方法，因為從YouTube直播中，可以讓網友更清楚的了解房間規格，比起看照片還要真實許多，可以吸引其他旅客入住，並認為這是非常特別的推銷活動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

