15歲男替弟弟報仇當殺手　殺1人賺2747元他上癮：太喜歡血了

▲少年在鏡頭前談論殺手生涯。（圖／翻攝自YouTube／Los Informantes）

記者李振慧／綜合報導

哥倫比亞一名15歲少年為了替弟弟報仇成為殺手，由於每殺一個人可賺英鎊70元（約台幣2747元），這份工作便成為他賺錢養家的收入來源，除此之外，殺人所帶來的刺激也是讓他無法離開這份工作的原因，甚至坦承自己已對血腥上癮，「太喜歡血液了」。

與媽媽和妹妹一起居住在哥倫比亞麥德林市(Medellin)的15歲少年，近來接受當地電視台Los Informantes節目採訪，化名為聖地牙哥(Santiago)的他表示，他的弟弟因為拒絕當地犯罪組織招募成為一名殺手，而被對方殺害，原本他對於這份工作也完全不感興趣，但為了替弟弟報仇還是走上了殺手之路，已順利殺死2名參與殺害弟弟案件的男子，正在尋找在逃的另外2人。

聖地牙哥表示，自己從10歲開始賺錢養家，為了支付就讀高中妹妹的學費，他會趁家人睡覺時，每晚11時至凌晨4時在社區賣毒品，如果WhatsApp接到組織任務，便會坐上同夥的車去現場執行任務，每殺一個人就可以賺哥倫比亞披索30萬元（約英鎊70元）。

聖地牙哥也講到，若是想要加入幫派，唯一的條件就是得殺過人，而被問到過著這樣的血腥生活是否會害怕時，他淡然表示，「起初會，我非常地害怕，但現在不害怕了，看來我後來似乎變得太喜歡血液」。

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