蔣萬安挺港人網友勸退黨　徐巧芯：背離國民黨精神的人先退黨

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

對於香港中文大學連日發生嚴重警民衝突，國民黨立委蔣萬安14日凌晨發文對學生表達支持。對此，國民黨議員徐巧芯14日發文表示，蔣萬安的論述到底哪一點不合於國民黨？如果沒有，那為什麼是要他先退出國民黨，而不是要某些背離國民黨核心精神的人離開呢？

「看到新聞有人說蔣萬安委員趕快先退出國民黨，我是覺得很奇怪。」徐巧芯說，蔣萬安對香港的呼籲，並沒有背離國民黨建黨以來的核心價值：堅定支持中華民國、反對共產黨統治、堅持自由民主的生活方式。

徐巧芯指出，既然連蔣中正先總統都說過：「中華民國是大陸同胞追求自由民主的燈塔」，蔣萬安的論述到底哪一點不合於國民黨？如果沒有，那為什麼是要他先退出國民黨，而不是要某些背離國民黨核心精神的人離開呢？

徐巧芯說，「我相信很多人只是開玩笑或諷刺，但這種說法若是讓一個主要政黨劣幣驅逐良幣，後果對全國人民都不好，到時候誰你、我都笑不出來。」

香港衝突自11日激化後，包括香港中文大學在內各校園均成為前線。對此，蔣萬安14日凌晨透過臉書表示，香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。



蔣萬安強調，在臺灣，一國兩制沒有存在的空間，民主自由憲政體制也不容任何破壞及妥協。政府除了要密切注意並維護在香港就讀的臺生、在港工作的臺灣民眾人身安全，必要時也該提供香港民眾人道救援。



沒想到蔣萬安的發言引起網友熱烈迴響，紛紛留言表示「清流、真的清流，可惜無法帶動黨內風氣」、「為香港發聲好棒，但要不要先管管你們自己國民黨立委名單⋯⋯QQ」、「可是萬安，你們家不分區第八名是邱毅，第四名是斯懷耶」、「萬安快退出國民黨吧！整個都赤化了好口怕」

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