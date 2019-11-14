蔣萬安深夜170字挺港生　網蓋6000樓狂讚：國民黨唯一良心！

▲蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於香港中文大學連日發生嚴重警民衝突，國民黨立委蔣萬安14日凌晨發文對學生表達支持。他表示，香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，「對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。」沒想到PO文一出引起網友熱烈迴響，至今已有近2萬人按讚、6000人留言支持蔣萬安。

香港衝突自11日激化後，包括香港中文大學在內各校園均成為前線。香港中文大學即日起結束本學期課程；香港大學、香港教育大學、香港城市大學、香港樹仁大學和香港恒生大學均宣布停課3至4天；香港科技大學和香港浸會大學則改為網路授課。

對此，蔣萬安透過臉書表示，香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。



蔣萬安強調，在臺灣，一國兩制沒有存在的空間，民主自由憲政體制也不容任何破壞及妥協。政府除了要密切注意並維護在香港就讀的臺生、在港工作的臺灣民眾人身安全，必要時也該提供香港民眾人道救援。

沒想到蔣萬安的發言引起網友熱烈迴響，紛紛留言表示「清流、真的清流，可惜無法帶動黨內風氣」、「為香港發聲好棒，但要不要先管管你們自己國民黨立委名單⋯⋯QQ」、「可是萬安，你們家不分區第八名是邱毅，第四名是斯懷耶」、「萬安快退出國民黨吧！整個都赤化了好口怕」、「這些話麻煩跟貴黨未來的不分區委員邱毅、吳斯懷等人說」、「那為何你們國民黨提出這樣的名單？你能告訴我為什麼嗎？你是國民黨唯一的良心」

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