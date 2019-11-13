商業周刊／最受矚目立委選區！吳怡農PK蔣萬安　2個細節控的戰爭

▲現任立委蔣萬安（左）與民進黨立委參選人吳怡農（右）。（圖／商業周刊／攝影郭涵羚）

文／管婺媛

全國最受矚目的立委選區在哪？答案是台北市第3選區（中山、北松山），兩大黨參選人因為高顏值、高學歷，被媒體稱為「雙帥對決」：國民黨中生代明星、現任立委蔣萬安，對上因外型與亮眼經歷暴紅的民進黨新人吳怡農。

兩位摩羯男有很多共通點，斯文有禮，還很「矜持」，把摩羯座事事要求完美的性格，充分發揮在對細節、發言、文稿的龜毛挑剔上。接受商周專訪前，兩人一致的動作是，把自己關在小房間，在訪綱與擬好的答案上來回畫線、畫圈，紙上布滿事先寫好、密密麻麻的親手筆記。

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但他們也有很大反差。蔣萬安在2016年就當選立委，是藍營最有潛力的政治新星，多次被點名為下屆台北市長人選，但近日他的網路與媒體聲量，卻被突然竄出的對手給強壓過去。反之，吳怡農在年輕族群間的人氣爆棚，但在傳統市場拜票、掃街時，對於多數選民來說，他仍是張陌生臉孔。

吳怡農》特戰風格打不可能選戰！

頂著美國耶魯名校光環、高盛金童資歷，加上放棄美籍回台、34歲進特戰部隊服役，之後環島旅行、當公民記者研究國防、進入政府當幕僚⋯⋯，曲折經歷的吳怡農，投入選戰不過2個月，討論度遠超過黨內所有立委參選人。

問他為何放下高薪投入政治？「為什麼不？政治在我家，從來不是壞事，而是一個很好的志業。」他9歲就跟著父親（吳乃德，中研院學者）上街遊行，從政的種子，當時就埋下。

想在9月啟動參選的4個月內，打敗已在地方經營4年的政治明星，還主打非民生的國防議題？這像是「不可能的任務」。

但特戰部隊向來不打常規戰，「有彈性、靈活，我們不受任何環境拘束，做事不是只有一種做法。」他解釋特戰的特色。

過去2個月，他做了不少跌破親友眼鏡的事：徒手剝柚子、用胸肌爆襯衫、單手伏地挺身，各種「秀肌肉」樣樣來。

有別於肌肉男形象，熟識吳怡農的親友、同僚給他的形容卻是：Old banker、好孩子、暖男、一板一眼，還有，細節控。

龜毛作風，來自他在金融業的10年訓練。「大方向是最重要的，但對手有4年優勢，我只有4個月，一定是細節越精準越好，錯了一件事就浪費很多時間。」

在高盛負責亞洲投資期間，他常跑中國，反倒讓他更珍惜台灣市場，「有商業糾紛不需要靠賄賂解決，光這個就差很多。」他認為國安與經濟不衝突，但也強調，「如果知道經濟依賴會導致國家安全被迫犧牲，我們就應該減低經濟依賴。」

蔣萬安》背老黨包袱的青年代表

即便對手「空戰」（網路聲量）來勢洶洶，蔣萬安靠著現任立委的優勢，形象好、「陸軍」（基層組織）強，外界預期他仍能輕騎過關。但，要再往高位，百年老黨的招牌也可能成為包袱。

蔣萬安自美回台參選時，曾坦言年輕人認為國民黨仍存在「宮廷文化」，因資深者占太多重要職位，必須要改變，這也是他投入政壇的動機。但，4年後，各項民調數據顯示，這個百年老黨仍不得年輕人的心。

「國民黨終究是個百年歷史的黨⋯⋯，很多時候不是一蹴可幾，」他講得很委婉，說得最「重」的一句，不過就是沒指名的說，「很多事，『有決策權的人』，在決定事情時覺得要照既定標準，不願意去突破跟改變⋯⋯。」

乖乖牌、溫和、不躁進、謹言慎行，是同僚與國會資深幕僚對他的形容。「他不是『很衝』的人，」一位藍營資深幕僚如此形容。

「我不是（乖乖牌）！」對此封號，蔣萬安一秒否定。他的「破框」方式，是在黨的體制內做「微調」。

今年立院表決同婚法案時，他也與黨內青壯輩立委在關鍵條文表決時「脫黨」，投下支持票。事後，他辦公室電話被「打爆」，選民當面抱怨，甚至有反同團體點名要用選票把他給「換掉」。

他說，自己身為立委所能推動的改變，是透過立法平台來展現，如主動接觸過去與國民黨較有距離的勞團、環團，替其發聲，「坦白說不容易，但跨出這一步是重要的，讓大家感受到國民黨跟以前不一樣，不是只跟資方靠攏。」

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※精彩全文，詳見《商業周刊》1670期。

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