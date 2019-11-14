桃機第三跑道案「噪音、空汙」問題大！環委決議補充資料再審

▲環署進行「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。 （圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（14日）進行爭議已久的「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。開發單位桃機報告表示，近20年客貨運量、起降架次成長，但既有設施不足，為未來發展需求，盼擴建提升整體服務能量。但不少居民到場要求桃機提替代方案，正視他們的居住權。最後因噪音、空汙問題多，環委決議補充資料再審。

此案開發場址為位於桃園市大園區，總面積723公頃，第三跑道及相關設施約324公頃、衛星廊廳區約224公頃、西北維修區約58公頃和新貨運站區約117公頃。以上預計一年可提供2500萬人次旅客容量，規劃至少設置38 席營運停機位、34席分營運幾位（過夜停機位）等多項。

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桃機今報告推估2042年客運貨運量預測，年客運量將成長至8660萬人次（第一、二、三航站僅可提供5700萬人次），目標年貨量則預計成長至500.2萬公噸（機場專用區僅可提供180萬公噸需求）。而年總起降架次為491080架次，其中客機為4510608架次，貨機為40020次。目標年尖峰小時起降架次需求為118架次。（既有雙跑道容量為每小時50架次，無法應付目標年需求）。

▲環團和地方居民會前到環署門口抗議，桃機第三跑道案會帶來社會衝擊。（圖／記者許展溢攝）

該案在2017年環署的二階範疇界定會議中，桃機原提出2個跑道配置替代方案，不過當時被環評委員認定「不可行」，桃機事後也直接放棄，也就是該案未來只能在「主方案」、「不開發零方案」中二選一。

今多超過10位居民擠進環評會議室發言，逐一向環委喊話盼聽聽他們心聲，尤其該計畫能提升國家競爭力等，不反對，只是不懂該案怎可能沒替代方案，因原本是有3個方案，無法接受上次會議以「零方案」為結論，要想這麼多家庭生活在此區域，其中噪音是最大汙染，希望開發單位不要徵收這麼多戶，其實還是可以讓計畫繼續進行。

部分委員認為，噪音和空汙是最大問題，其中噪音桃機報告不太恰當，對於民眾安寧相關影響，事前就要有防護及具體承諾，是現階段就要去規劃的一件事。開發單位提到有70％民眾支持該案，20%反對、10％沒意見，對噪音、空汙等問題，會再做詳細檢討跟說明。最後經3小時討論，環委決議明年2月29日前補充資料送專案小組再審。

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