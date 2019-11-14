　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機第三跑道案「噪音、空汙」問題大！環委決議補充資料再審

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼環保署進行「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。 （圖／記者許展溢攝）

▲環署進行「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。 （圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

環保署今（14日）進行爭議已久的「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。開發單位桃機報告表示，近20年客貨運量、起降架次成長，但既有設施不足，為未來發展需求，盼擴建提升整體服務能量。但不少居民到場要求桃機提替代方案，正視他們的居住權。最後因噪音、空汙問題多，環委決議補充資料再審。

此案開發場址為位於桃園市大園區，總面積723公頃，第三跑道及相關設施約324公頃、衛星廊廳區約224公頃、西北維修區約58公頃和新貨運站區約117公頃。以上預計一年可提供2500萬人次旅客容量，規劃至少設置38 席營運停機位、34席分營運幾位（過夜停機位）等多項。

請繼續往下閱讀...

桃機今報告推估2042年客運貨運量預測，年客運量將成長至8660萬人次（第一、二、三航站僅可提供5700萬人次），目標年貨量則預計成長至500.2萬公噸（機場專用區僅可提供180萬公噸需求）。而年總起降架次為491080架次，其中客機為4510608架次，貨機為40020次。目標年尖峰小時起降架次需求為118架次。（既有雙跑道容量為每小時50架次，無法應付目標年需求）。

▲▼環保團體到環保署門口抗議，桃機第三跑道徵收超過3000家戶，勢必帶來社會衝擊。（圖／記者許展溢攝）

▲環團和地方居民會前到環署門口抗議，桃機第三跑道案會帶來社會衝擊。（圖／記者許展溢攝）

該案在2017年環署的二階範疇界定會議中，桃機原提出2個跑道配置替代方案，不過當時被環評委員認定「不可行」，桃機事後也直接放棄，也就是該案未來只能在「主方案」、「不開發零方案」中二選一。

今多超過10位居民擠進環評會議室發言，逐一向環委喊話盼聽聽他們心聲，尤其該計畫能提升國家競爭力等，不反對，只是不懂該案怎可能沒替代方案，因原本是有3個方案，無法接受上次會議以「零方案」為結論，要想這麼多家庭生活在此區域，其中噪音是最大汙染，希望開發單位不要徵收這麼多戶，其實還是可以讓計畫繼續進行。

部分委員認為，噪音和空汙是最大問題，其中噪音桃機報告不太恰當，對於民眾安寧相關影響，事前就要有防護及具體承諾，是現階段就要去規劃的一件事。開發單位提到有70％民眾支持該案，20%反對、10％沒意見，對噪音、空汙等問題，會再做詳細檢討跟說明。最後經3小時討論，環委決議明年2月29日前補充資料送專案小組再審。

其他人也看了...

不服「桃機第三跑道案」徵收3000戶　地方抗議求替代方案

ET快訊
為愛獻初夜！正妹網紅遭「射後秒被甩」　渣男譏：胸部小要先講
快訊／國民黨明召開臨時中常會　吳敦義擬調整不分區名單
菜鳥「1天準時下班」被踢出群組！主管訓話2點…網驚：可怕的陋
12強／中華隊迎戰美國爭四強　「側投」吳昇峰扛先發
《國光》請辭再+1！楊昇達突投震撼彈…揭節目現況
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳瑞斌「天使手指」彈奏童話故事音樂　邀愛樂民眾共賞音樂饗宴　

台鐵又出事！自強號遭石頭砸傷　「駕駛艙擋風玻璃外層龜裂」

桃機第三跑道案「噪音、空汙」問題大！環委決議補充資料再審

性教育≠性交教育！外國人讚「你們台灣性平做得很好」她內心淌血：我們在倒退

幼兒園冬季運動服「1套1200」　老媽愣住：還不能單買...過來人教戰守荷包

「威力彩」20.47億元獎落台南　蔡國基：刷新南部地區最高單注獎金紀錄

半夜翻出慶生信…人母驚呆！女兒「7月的戀情」曝光：是我選擇分手　爸哭了

阿桑牽「鎖龍頭機車」快跌倒！她幫忙移：腰要斷　對方媳婦出現一講傻眼了

觀測地震預報、暑假實習　台師大與氣象局攜手孕育地球科學人才

香港校園變戰場！　「美國、英國交換生」轉台大就讀

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

陳瑞斌「天使手指」彈奏童話故事音樂　邀愛樂民眾共賞音樂饗宴　

台鐵又出事！自強號遭石頭砸傷　「駕駛艙擋風玻璃外層龜裂」

桃機第三跑道案「噪音、空汙」問題大！環委決議補充資料再審

性教育≠性交教育！外國人讚「你們台灣性平做得很好」她內心淌血：我們在倒退

幼兒園冬季運動服「1套1200」　老媽愣住：還不能單買...過來人教戰守荷包

「威力彩」20.47億元獎落台南　蔡國基：刷新南部地區最高單注獎金紀錄

半夜翻出慶生信…人母驚呆！女兒「7月的戀情」曝光：是我選擇分手　爸哭了

阿桑牽「鎖龍頭機車」快跌倒！她幫忙移：腰要斷　對方媳婦出現一講傻眼了

觀測地震預報、暑假實習　台師大與氣象局攜手孕育地球科學人才

香港校園變戰場！　「美國、英國交換生」轉台大就讀

Kuga休旅車自撞車禍！駕駛輕傷自行走出　網讚：國產護主神車

超噁！何妤玟婚前超髒行徑　 垃圾1週才丟「家裡蚊蟲四處飛竄」

知名健身房21萬手錶「歐米茄」遭竊！　竊賊竟是31歲會員

中信盃黑豹旗／錯失科班機會　嘉工吳承叡打過全運會

【國民黨不分區名單】王立／這已經不是我們所認識的國民黨了

財金公司16日凌晨進行跨行資訊系統演練　民眾可選自行ATM提現

15歲男替弟弟報仇當殺手　殺1人賺2747元他上癮：太喜歡血了

直擊／30層樓高眺望峽谷、彩虹階梯走向瀑布秘境　南投雙龍吊橋搶先看

高雄2女車禍「短褲妹躺地23分鐘」…救護車遭質疑晚派！消防局：加強訓練

陳瑞斌「天使手指」彈奏童話故事音樂　邀愛樂民眾共賞音樂饗宴　

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

生活熱門新聞

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

女友買多功能月曆！他淚嘆：人生變黑白

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

菜鳥「1天準時下班」被踢出群組

妹子吃不完：有付錢啊　男友斥1句廚師淚噴

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

今變天高溫掉8度　下周鋒面雨3天大降溫

一夜變天！北部高溫掉6°C有感濕涼

「智慧隱形眼鏡」交大搶先Google做到了！

竹北吊車大王追4妻招式超純情！

Uber Eats被爆取消免運改推月費制

吊車大王「4妻後宮」對外開放　直接幫業務換新手機

更多熱門

相關新聞

不服「桃機第三跑道案」　地方求替代方案

不服「桃機第三跑道案」　地方求替代方案

環保署今（14日）進行「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。會前環團到環署門口抗議，該案環境影響評估範圍，徵收超過3000家戶，勢必帶來社會衝擊，且目前環評報告書內容，社會影響流於形式，提出開發單位桃機應評估零方案以外的替代方案等3訴求。

大陸霾害又來了101快消失　全台空品淪陷「一片橘黃」

大陸霾害又來了101快消失　全台空品淪陷「一片橘黃」

非洲豬瘟肆虐！12月全台模擬爆發演習

非洲豬瘟肆虐！12月全台模擬爆發演習

噪音陳情案件創新高　

噪音陳情案件創新高　

人夫怕噪音狂轟　苦主勸買透天！

人夫怕噪音狂轟　苦主勸買透天！

關鍵字：

桃園國際機場第三跑道環評環保署空汙噪音

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

印尼男大生炸彈捆身　警總前自爆

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

李威悼許瑋倫！連12年不忘「11月13日」　

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

更多

最夯影音

更多
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面