不服「桃機第三跑道案」徵收3000戶　地方抗議求替代方案

▲環團到環署門口抗議，桃機第三跑道案徵收超過3000家戶，勢必帶來社會衝擊。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

環保署今（14日）進行「台灣桃園國際機場第三跑道環境影響評估報告書初稿」專案小組初審會議。會前環團到環署門口抗議，該案環境影響評估範圍，徵收超過3000家戶，勢必帶來社會衝擊，且目前環評報告書內容，社會影響流於形式，提出開發單位桃機應評估零方案以外的替代方案等3訴求。

此案為台灣史上範圍最大區段徵收案，環團表示，從2017年6月決議進入二階環評，歷經近2年半的會議審理及環評調查，機場公司做了二階環評評估報告，但可惜的是，面對影響人民權益甚鉅的國家建設，開發單位仍未做足準備。

請繼續往下閱讀...

居民呂學信說，去年收到協議價購通知書才知道自己也被納入徵收範圍，但他們從來就不願被徵收卻也被納入，且航空城都市計畫審定版修正多次，多年來都沒把家園納入徵收範圍，顯然該案缺乏必要性，要抗爭到底。居民徐巧穎不滿說，真的很不服氣，從頭到尾都不希望被納入徵收，但相關單位卻如此草率，沒有去開過幾次會議，就說他們同意了。

▲環團要求開發單位應評估零方案以外的替代方案。（圖／記者許展溢攝）



台灣人權促進會居住全專員余宜家指出，該案浮濫徵收，一下被納入，一下又劃入，加上沒有審慎評估，徵收超過3000戶，一定會帶來社會衝擊，報告書內容也沒有深刻處理居住權、人權議題，而此狀況，更是二階環評普遍的現象，呼籲環署應儘速建立完善「社會影響評估技術規範」。

環境權保障基金會研究員許博任說，該案環評替代方案不可能為「零方案」，

交通部機場園區綱要計畫中，就明載第三跑道另有B、C兩個配置方案，同樣可以達計畫目標，且搬遷人口、搬遷面積及增加禁限建面積都大幅減少。

環團最後提出以下3大訴求：

1、航空城浮濫徵收，請委員重視開發造成的社會衝擊。



2、召開社會影響評估專家會議，深化既有社會影響評估。



3、開發單位應評估零方案以外的替代方案。

