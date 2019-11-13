　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼豬。（圖／資料照）

▲應變中心表示，邊境面臨病毒入侵威脅還是很大。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（13 日）召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第14次會議會後記者會」，指揮官、農委會主委陳吉仲宣布，12月初將針對各縣市萬一爆發非洲豬瘟，進行第一階段各項演練應變。另外，也將針對廚餘養豬戶祭出高額罰款，避免防疫漏洞。

應變中心統計資料顯示，去年8月27日至今年11月11日止，來自非洲豬瘟疫區的豬肉產品，包含旅客違規攜帶及農產品棄置箱中，總採檢樣本數2611件，來自大陸驗出有病毒的就有147件、越南40件。而今年至今海漂豬也有12例驗出病毒，顯示邊境面臨病毒入侵威脅還是很大。

請繼續往下閱讀...

▲▼農委會主委陳吉仲,農委會副主委黃金城。（圖／記者許展溢攝）

▲針對廚餘養豬，陳吉仲說將透過修法提高罰則避免防疫漏洞。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲說，關務署上月也緝獲共76件48.84公斤的未經檢疫豬肉及豬肉製品，其中由旅客攜帶有21.44公斤，郵包27.4公斤；海巡署在港口及海上加強查緝可能入境的豬肉及製品，統計至上月底止，共執行海上登檢1284艘次，其中發現及扣留大陸越界漁船有18案、232.2公斤全數銷毀。

陳吉仲表示，非洲豬瘟是各國都要全面防疫，「萬一萬一非洲豬瘟進來」，不管發生在畜牧場還是屠宰場等，各縣市會有7天禁宰、禁運，並移動管制，也就是所有豬都要就地撲殺。農委會副主委黃金城進一步說明，12月初演習，重點將透過預想案例發生縣市，「以場追車，以車追場」透過系統即時監控進出車輛及運輸軌跡，並設置攔檢點，萬一不幸爆發，周圍3公里有多少養豬場，名單都要出來，並在3小時內完成撲殺等作業。

▲▼ 全國非洲豬瘟緊急防疫模擬演習。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）

▲應變中心指出，接下來將進行2階段全國非洲豬瘟模擬演習。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）

黃金城說，預計明年會有第2階段演習，到時會深入到實際控管部分，也就是去預設台灣真的有疫情，廚餘禁掉以後要運到哪？爆發後肉品消費降低、要怎麼屠宰等諸多細節及處理，都會在第2階段完整呈現。

另外，應變中心說明，全台雖已全部完成廚餘廠豬場檢核及轉用飼料，但先前通報疑似有62家違法使用廚餘，經環保署查處結果，共有17家養豬場違法使用廚餘，各地方環保局均依違反廢棄物清理法告發處分。只是廢清法最低才罰1200元，最高6000元，陳吉仲強調，為避免有違法行為，將修相關法令提高罰額，避免地方執行有漏洞等問題，預計這個月就會有答案，至於提高多少？陳吉仲說，不會比旅客違規帶肉品被罰20萬水準低。

ET快訊
快訊／花蓮瑞穗嚴重車禍！ 1女頭顱破裂倒血泊慘死
馬俊麟光速解凍！「留美富二代」身分曝光…停工1個月倒數復出
全文／宋楚瑜「終局之戰」：我準備了44年　期待扮演獨孤求敗
尹馨大方認愛張承中！甜洩交往超過半年：慢慢認識對方
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

多益妹帶「最愛的甜點」拜龍山寺月老！隔天被180帥哥搭訕...粉紅神展開

力挺人安「寒士吃飽30」　盼窮苦人能吃一頓團圓飯

妹子訂刈包外送…驚見菜單「割X皮」！　殘忍到男網友縮一下：看了都痛

柯文哲出席洲美三王宮聖誕全國慶典　一同關懷銀髮長照議題

小一兒認真寫作業...到校「連7天被撕2半」！媽氣炸　網見字跡怒轟：強迫症嗎

中華隊3球員赴日比賽起飛30分前因役男問題遭攔　立委批「爛爆了」

「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網一看：台北要200吧！

到舊金山看兒子！媽媽回國前…親煮咖哩、炸排骨　「55份料理包」母愛滿桌

「澎金馬」首波春節機票11/26起開搶　訂票規則、開票期限一次看

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

多益妹帶「最愛的甜點」拜龍山寺月老！隔天被180帥哥搭訕...粉紅神展開

力挺人安「寒士吃飽30」　盼窮苦人能吃一頓團圓飯

妹子訂刈包外送…驚見菜單「割X皮」！　殘忍到男網友縮一下：看了都痛

柯文哲出席洲美三王宮聖誕全國慶典　一同關懷銀髮長照議題

小一兒認真寫作業...到校「連7天被撕2半」！媽氣炸　網見字跡怒轟：強迫症嗎

中華隊3球員赴日比賽起飛30分前因役男問題遭攔　立委批「爛爆了」

「嘉義市物價越來越貴，這樣90元怎算的？」　網一看：台北要200吧！

到舊金山看兒子！媽媽回國前…親煮咖哩、炸排骨　「55份料理包」母愛滿桌

「澎金馬」首波春節機票11/26起開搶　訂票規則、開票期限一次看

「幫我衝人氣」女自稱直播主　向3男借手機盜刷點數詐財

詩肯前三季EPS 1.16元台北旗艦店今開幕　迎旺季全年獲利可期

周圍房價省一半！1200萬元起買永康透天案　地上權產品意外夯起來　

小英批港府對民眾開槍　國台辦：請她「縮回伸向香港的黑手」　

兩岸大學生籃球賽落幕　陸MVP：欽佩台灣選手拚搏精神

「冷氣機」從8樓掉落…砸中嬰兒車內2歲女童亡　一旁母親毫髮無傷

兄妹害怕亂倫曝光勒死2親生兒　倖存4孩淚訴：希望他們被關300年

單親媽患乳癌1年「遲遲不就醫」因暖醫一句話...網友眼框全紅了

還原台語諧音偷罵蔡英文「ㄐ一女」　謝龍介澄清：有其父必有「其女」

12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

生活熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

屏東哥取消搬家！她機警揭恐怖真相

吊車大王豪送60輛賓士　直接幫業務換新手機

海鷗颱風最快今生成晚起變天　下周雨更多高溫掉7度

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

買死過人中古屋「一開門滿精彩」　地基主說話樣貌曝

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

路邊紅包放百鈔　她曝光用途怒了

民雄鬼屋古井傳哭聲「嚇逃剩1男4妹」　苦主：劫難開始

外送員怒！foodpanda新制硬逼代墊餐費

塔台英雄李宏鳴43歲大腸癌病逝

交通部認證！電動機車年花費比油車還高

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

更多熱門

相關新聞

欣欣大眾少東涉詐騙集團　羈押禁見

欣欣大眾少東涉詐騙集團　羈押禁見

詐騙集團「新南向」到越南設立機房，假冒淘寶客服詐騙大陸人，經檢警調查，發現集團成員竟疑似由欣欣大眾董事長詹鴻圖的兒子詹竣宇招募，北檢12日指揮刑事局搜查詹竣宇台中住處，並依詐欺罪嫌聲押，北院裁定詹竣宇收押禁見。

Lexus首部電動車預告11/22亮相

Lexus首部電動車預告11/22亮相

看上7億鹹蛋黃產值！專家萃製100%蛋黃粉、油

看上7億鹹蛋黃產值！專家萃製100%蛋黃粉、油

妻雙11「狂刷130萬」！人夫氣暈

妻雙11「狂刷130萬」！人夫氣暈

農委會設專線！助民眾一頁式廣告詐騙

農委會設專線！助民眾一頁式廣告詐騙

關鍵字：

非洲豬瘟中央災害應變中心農委會陳吉仲黃金城大陸疫情廚餘養豬廢清法環保署

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面