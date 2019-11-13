12月辦非洲豬瘟模擬爆發演習　應變中心擬拉高「廚餘養豬」罰則

▲應變中心表示，邊境面臨病毒入侵威脅還是很大。（圖／資料照）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（13 日）召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第14次會議會後記者會」，指揮官、農委會主委陳吉仲宣布，12月初將針對各縣市萬一爆發非洲豬瘟，進行第一階段各項演練應變。另外，也將針對廚餘養豬戶祭出高額罰款，避免防疫漏洞。

應變中心統計資料顯示，去年8月27日至今年11月11日止，來自非洲豬瘟疫區的豬肉產品，包含旅客違規攜帶及農產品棄置箱中，總採檢樣本數2611件，來自大陸驗出有病毒的就有147件、越南40件。而今年至今海漂豬也有12例驗出病毒，顯示邊境面臨病毒入侵威脅還是很大。

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▲針對廚餘養豬，陳吉仲說將透過修法提高罰則避免防疫漏洞。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲說，關務署上月也緝獲共76件48.84公斤的未經檢疫豬肉及豬肉製品，其中由旅客攜帶有21.44公斤，郵包27.4公斤；海巡署在港口及海上加強查緝可能入境的豬肉及製品，統計至上月底止，共執行海上登檢1284艘次，其中發現及扣留大陸越界漁船有18案、232.2公斤全數銷毀。

陳吉仲表示，非洲豬瘟是各國都要全面防疫，「萬一萬一非洲豬瘟進來」，不管發生在畜牧場還是屠宰場等，各縣市會有7天禁宰、禁運，並移動管制，也就是所有豬都要就地撲殺。農委會副主委黃金城進一步說明，12月初演習，重點將透過預想案例發生縣市，「以場追車，以車追場」透過系統即時監控進出車輛及運輸軌跡，並設置攔檢點，萬一不幸爆發，周圍3公里有多少養豬場，名單都要出來，並在3小時內完成撲殺等作業。

▲應變中心指出，接下來將進行2階段全國非洲豬瘟模擬演習。（圖／翻攝動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵臉書）



黃金城說，預計明年會有第2階段演習，到時會深入到實際控管部分，也就是去預設台灣真的有疫情，廚餘禁掉以後要運到哪？爆發後肉品消費降低、要怎麼屠宰等諸多細節及處理，都會在第2階段完整呈現。

另外，應變中心說明，全台雖已全部完成廚餘廠豬場檢核及轉用飼料，但先前通報疑似有62家違法使用廚餘，經環保署查處結果，共有17家養豬場違法使用廚餘，各地方環保局均依違反廢棄物清理法告發處分。只是廢清法最低才罰1200元，最高6000元，陳吉仲強調，為避免有違法行為，將修相關法令提高罰額，避免地方執行有漏洞等問題，預計這個月就會有答案，至於提高多少？陳吉仲說，不會比旅客違規帶肉品被罰20萬水準低。