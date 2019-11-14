拉下川普首場公開聽證會　證人曝關鍵消息…共和黨嗆：都是傳聞

▲官員現身作證。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國眾議院13日舉行首場針對總統川普的公開聽證會，這代表大眾可以直接聽見證人的說法，而在數小時的作證過程中，議員也不時發生爭執。《美聯社》（AP）整理出該場聽證會的幾個重點。

關鍵通話

首次公開作證的為負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）、美國駐烏國大使泰勒（William Taylor）。而泰勒第一次透露，他的員工無意間聽到川普與另一名外交官通話，內容與調查前副總統拜登（Joe Biden）有關。

▲肯特進行作證。（圖／路透）

川普7月25日與烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話後，泰勒表示他的部分員工與駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）待在一家餐廳；桑德蘭當時用手機打給川普，其他人聽見總統詢問有關「調查」的事情。

泰勒認為，這意味川普要人調查拜登與其兒子杭特（Hunter）與烏克蘭天然氣公司布里斯馬集團（Burisma Group）。他8日才得知這通電話，此前他現身閉門作證時還不知情。

▲泰勒提及官員聽到的通話內容。（圖／路透）

賄賂還是交換條件（QUID PRO QUO）

民主黨人13日開始將川普的行為定調為可能在「賄賂」與「勒索」，而不是強調「交換條件」。

白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）先前表示，擔憂川普要求烏克蘭展開政治調查的人，應該淡忘此事。對此，眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）批評，如果調查發現川普強迫、勒索或賄賂盟友，透過扣押軍援的行為，要求對方進行調查，以便幫助他連任，這樣的問題不該被輕易放下。

民主黨籍眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）隨後詢問證人並指出，僅僅只是試圖行賄，就可能被視為犯罪行為。

擁護川普

共和黨人認為這些證詞都是傳聞，證人沒有直接與川普交談，也未提供第一手可信的消息。共和黨籍俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）表示，證人泰勒所理解的，只不是一人傳一人的消息。

不過泰勒與肯特都相信自己對於通話的理解是正確的，他們在以自己的知識判斷之餘，也與值得信任的員工交談。此外，民主黨人還認為，川普大可以讓有第一手消息的人作證，包括穆瓦尼、私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）與前國安顧問波頓（John Bolton）。

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