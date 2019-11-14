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關鍵證人首爆料：川普詢問烏克蘭調查拜登進度「他很關心」

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▲▼美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor），通烏案關鍵證人之一。（圖／路透）

▲美國駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor）。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國國會今日進行第一場針對總統川普「通烏門」的彈劾調查聽證會，證人之一為駐烏克蘭大使泰勒（William Taylor），他在會中首度透露，有官員聽到川普與駐歐盟大使的對話，川普詢問有關「烏克蘭的調查」。這部分證詞是彈劾案的關鍵。

泰勒在會中指出，他的一名員工說，在川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通話的隔天，也就是7月26日，曾聽到川普與美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）的通話，川普問桑德蘭有關「調查」的事情，桑德蘭則回覆說烏克蘭已經在「準備進行了」。

泰勒表示，「桑德蘭回應表示，川普更關心有關拜登的調查狀況，這也是川普私人律師朱利安尼一再要求的」。國會調查委員會主席希夫（Adam Schiff）問到，這是否代表川普更關心所謂的「調查」，而非烏克蘭本身，泰勒回答「是的」。

泰勒對於美國把提供烏克蘭軍事援助與調查拜登父子一事牽連在一起，可能會影響到該區的地緣政治。共和黨方面一再強調，川普與澤倫斯基的對話完全是正常的程序，但泰勒認為「沒有一件事是正常的」，他不同意共和黨的觀點，且一直都是這麼認為的。

同一時間，川普與土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）在白宮舉辦聯合記者會，聽證會結束後，他被問到有關與桑德蘭的對話內容，他表示，對於泰勒的下屬聽到的通話內容「毫不知情」，這是他第一次聽到這種事。

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