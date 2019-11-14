Google研發失敗　「智慧隱形眼鏡」台灣交大做到了！戴著就能玩AR遊戲

▲交大搶先Google研發出「智慧隱形眼鏡」。（圖／翻攝自交大網站）



記者林彥臣／綜合報導

Google斥資上億美元研發「智慧型隱形眼鏡」失敗，但台灣的交通大學做到了！交大電機系邱俊誠教授帶領微系統與控制研發團隊，成功研發可應用於健康照護與視聽娛樂的智慧型隱形眼鏡系統，可即時偵測乾眼症、眼壓狀況，提供醫生診斷投藥，邁向精準醫療，將來還可結合AR開發遊戲。

根據交大發布新聞稿指出，邱俊誠教授說，「這是目前市面上唯一真的可以長時間戴上的智慧型隱形眼鏡，長達24小時」透過24小時監測溼度計、滲透壓感測器及溫度，可觀察眼淚濃度變化與淚膜蒸散速率，有效解決乾眼症不易量化評估的缺點；而透過眼壓監控系統，可掌握病患眼壓高低變化，提供醫生評估給藥時間點及給藥正確性，邁向精準醫療

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智慧型隱形眼鏡是將感測器、天線、處理晶片等電子元件，整合至輕薄的軟式隱形眼鏡中，可應用於健康照護、視聽娛樂或視力矯正等領域，邱俊誠教授指出，近年投入智慧隱形眼鏡研究的公司，皆使用硬式隱形眼鏡材質，團隊為目前唯一使用水膠的智慧型隱形眼鏡系統，具涵水、透氧、柔軟優勢，適合長時間配戴。

邱俊誠教授表示，「團隊成功的關鍵在於材料和整合技術」智慧型隱形眼鏡最重要的就是配戴的舒適性，團隊耗時兩年半解決材料問題，以矽水膠當作主體，請台積電以CMOS製程製作微感測晶片，壓合天線、晶片與感測電路，像三明治夾層一樣，把感測器夾在矽水膠之間，「所以眼睛不會接觸到感測器，對使用者而言，感覺就跟一般隱形眼鏡一樣。」

團隊在實驗室裡努力不懈9年，終於在今年9月完成動物實驗，並通過相容性、毒性、敏感性、刺激性測試，將於明年進入人體實驗。邱俊誠教授表示，許多實驗室只做出樣品，無法進入臨床，團隊試量產上百件成品，經歷過數百次測試，終於進入人體實驗，一路走來很不容易。

Google旗下的「X實驗室」（X Lab）在2014年宣布著手研發智慧隱形眼鏡，瞄準的客群是全球3億8200萬糖尿病患，可以監控淚液中葡萄糖的濃度，不用再忍受針刺手指的痛苦，預計5年後上市，但是在今年4月Google正式宣告研發失敗。

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