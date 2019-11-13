Chromebook自動更新何時到期？　放心！Chrome OS會告訴你

▲▼Google chrome OS。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

每台Chromebook都有一個內置的失效日期，到期之後，它將不再接收更新。據外媒報導，為了提高透明度，用戶現在可以在Chrome OS中查看有關Chromebook自動更新期限（AUE）的訊息。

每台Chromebook都被承諾，大約可享6.5年的Chrome OS更新服務，在自動更新期限到期之前，裝置都可以收到Google提供的新版軟體更新。但要檢查到期日有點麻煩，現在，Google開發了一個更簡單的解決方案，也就是透過Chrome OS 80。

在最新版本的Chrome操作系統Canary中，可以發現「設置」應用中的「關於Chrome操作系統」下出現了一個新選項：單擊滑鼠游標至最近添加的「其他詳細信息」頁面，會發現一個標有「更新時間表」的新部分，即可列出Chromebook的更新壽命期限。

這種內置檢查Chromebook自動更新期限的方式，預定於明年2月發布的Chrome OS 80的預發布版本中可用。

儘管有了自動更新期限的訊息可查，並不能解決Chromebook停止更新的問題，但至少是一個很有用的提示，它可以使訊息更容易被接收到。希望這可以幫助那些使用舊版Chromebook的用戶獲得更多訊息，選擇購買新的Chromebook。

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