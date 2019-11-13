　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Chromebook自動更新何時到期？　放心！Chrome OS會告訴你

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Google chrome OS。（圖／取自9TO5Google）

▲▼Google chrome OS。（圖／取自9TO5Google）

記者謝仁傑／綜合報導

每台Chromebook都有一個內置的失效日期，到期之後，它將不再接收更新。據外媒報導，為了提高透明度，用戶現在可以在Chrome OS中查看有關Chromebook自動更新期限（AUE）的訊息。

每台Chromebook都被承諾，大約可享6.5年的Chrome OS更新服務，在自動更新期限到期之前，裝置都可以收到Google提供的新版軟體更新。但要檢查到期日有點麻煩，現在，Google開發了一個更簡單的解決方案，也就是透過Chrome OS 80。

在最新版本的Chrome操作系統Canary中，可以發現「設置」應用中的「關於Chrome操作系統」下出現了一個新選項：單擊滑鼠游標至最近添加的「其他詳細信息」頁面，會發現一個標有「更新時間表」的新部分，即可列出Chromebook的更新壽命期限。

這種內置檢查Chromebook自動更新期限的方式，預定於明年2月發布的Chrome OS 80的預發布版本中可用。

儘管有了自動更新期限的訊息可查，並不能解決Chromebook停止更新的問題，但至少是一個很有用的提示，它可以使訊息更容易被接收到。希望這可以幫助那些使用舊版Chromebook的用戶獲得更多訊息，選擇購買新的Chromebook。

其他人也看了這些...

ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～

ET快訊
國民黨不分區立委吳敦義排第10名　大黑馬邱毅擠入排第8名
男連3天輪流拉2國中妹進公廁狂演「四腳獸」　猛劈閨蜜下場GG
「竹北神鵰王」擁34妻小！二千金寵上天　狂讚外國女婿：紅包很
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

是Bug！iOS臉書App橫向看影片一直跳出相機

Chromebook自動更新何時到期？　放心！Chrome OS會告訴你

Google解雇洩密員工　洩密內容涉及其他同仁隱私

川普將與庫克一同參觀蘋果的德州工廠　蘋果藉此可爭取減免關稅

亞太用戶注意！13日下午四點發送災防告警訊息發送測試

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC　員工效率更高、企業更省錢

就在今夜？外媒爆：16吋MacBook Pro將於14日上市　起價至少要73,000元

HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線

LINE台灣開發者大會12/4登場　聚焦AI設置15個互動專區

全球首款支援Binance Chain　宏達電推出EXODUS 1聯名加密手機

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

是Bug！iOS臉書App橫向看影片一直跳出相機

Chromebook自動更新何時到期？　放心！Chrome OS會告訴你

Google解雇洩密員工　洩密內容涉及其他同仁隱私

川普將與庫克一同參觀蘋果的德州工廠　蘋果藉此可爭取減免關稅

亞太用戶注意！13日下午四點發送災防告警訊息發送測試

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC　員工效率更高、企業更省錢

就在今夜？外媒爆：16吋MacBook Pro將於14日上市　起價至少要73,000元

HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線

LINE台灣開發者大會12/4登場　聚焦AI設置15個互動專區

全球首款支援Binance Chain　宏達電推出EXODUS 1聯名加密手機

打流感疫苗還不夠！醫提「慢性病族群」再挨一針肺炎鏈球菌

打造「南島新矽谷」　台東軟體人才培育圓滿結業

被爆團購60輛賓士送親友　「竹北神鵰王」211字聲明：純粹幫朋友買低價好車

列時力不分區挨批「自打臉」　黃國昌：虛心接受外界批評

是Bug！iOS臉書App橫向看影片一直跳出相機

韓團隊「潘金蓮、武大郎、肛交」說　陳其邁：教壞囝仔大小

澳門連續13年「現金分享」每人3.7萬元　特首：要感恩國家

不分區最新排序／吳敦義第10名　大黑馬邱毅擠入排第8名

「7:0超狂完封」讓韓國輸爆了！清華水漾餐廳猛發「160份雞排」：老闆太爽了

中信盃黑豹旗／建中對陽明撐到7局　每年暑假移訓跟甲組收穫多

3C家電熱門新聞

Google Maps新功能！4步驟「GM箭頭」帶你走

Nokia旗艦機8.2傳將於明年MWC亮相！僅出5G版　售價約1萬5

Google Camera 7.2添增Google Lens智慧鏡頭功能

2019最佳手機排行　2年前的舊機款意外榜上有名

Pixel 4 XL耗電快？實測續航時間僅較iPhone 11少一小時

HTC VIVELAND引進VR密室逃脫新作　《拆解核危機》可支援6人共同連線

IBM認證：使用Mac工作表現更勝PC

「可手洗」的洗衣機降臨！

Chrome瀏覽器將設網站載速快慢標記！　網站小心別跑太慢

Pixel 4 XL星空實拍技巧分享

三星Galaxy S11爆料整理

三星Galaxy S10將享Note 10部分功能！

就在今夜？外媒爆：16吋MacBook Pro將於14日上市

雙11五大電信優惠都在這

更多熱門

相關新聞

Google解雇洩密員工　洩密內容涉及其他同仁隱私

Google解雇洩密員工　洩密內容涉及其他同仁隱私

根據彭博社最新報導，Google日前解雇了一名據傳正在向媒體洩露公司內部資料的員工，而另外兩名涉及的員工也被強制休假。

Chrome瀏覽器將設網站載速快慢標記！　網站小心別跑太慢

Chrome瀏覽器將設網站載速快慢標記！　網站小心別跑太慢

Google蒐集個資　美國病患病史全曝光

Google蒐集個資　美國病患病史全曝光

Pixel 4 XL耗電快？實測續航時間僅較iPhone 11少一小時

Pixel 4 XL耗電快？實測續航時間僅較iPhone 11少一小時

Pixel 4 XL星空實拍技巧分享

Pixel 4 XL星空實拍技巧分享

關鍵字：

GoogleChromebook軟體更新

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

吊車大王妻妾美照曝光　凍齡回春靠一招

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面