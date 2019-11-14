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古早味紅茶冰24小時不打烊　排隊排整天「都是哪種人在喝？」

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▲吳家紅茶冰。（圖／吳家紅茶冰）

▲最近PTT八卦版就討論「古早味紅茶冰都是哪種人在喝？」竟然釣出南部一間超強24小時不打烊的吳家紅茶冰，從早到晚經常大排長龍。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

台灣人愛喝手搖茶，每個門市都有五花八門的創意特調飲品，無論波霸奶茶、黑糖珍珠、黃金比例、季節果茶一波波流行熱賣又退燒！不過，最熟悉的古早味「紅茶冰」一年四季持續在中南部熱賣，歷久不衰。最近PTT八卦版就討論「古早味紅茶冰都是哪種人在喝？」釣出南部一間超強24小時不打烊的飲料店，主打就是紅茶冰，創立十年至今仍生意好到爆棚，在各種飲料的激烈競爭之中，單純古早味竟然能夠屹立不搖，也令人想一探究竟到底魅力在哪裡。

▲ptt。（圖／PTT）

▲網友十分好奇買紅茶冰的都是哪種人？吸引許多人回應：光紅茶就打趴一大堆手搖飲。（圖／取自PTT）

PTT八卦版指出，紅茶冰一般是在路邊擺攤經營，與主流飲料店的文青或網美裝潢大相逕庭，非常好奇「買紅茶冰的都是哪種人？」。但許多網友留言表示：「光紅茶就打趴一大堆手搖飲」、「以前一公升20元喝成肥宅」、「我大學畢業，每天兩杯」等，更有網友提問「有人看過高雄鼎中路那間吳家紅茶冰嗎？有夠誇張那間開24小時，從宵夜到三更半夜都排隊，還有一堆富胖達來外帶」，果然釣出老司機回應「我，吳家紅茶冰+1」。

▲吳家紅茶冰 。（圖／紅茶冰提供）

▲吳家紅茶冰位於南部的超級店王，中午、放學、下班與凌晨宵夜都是排隊的熱門時段。

這間吳家紅茶冰在中南部非常火紅，經營近十年不僅累積一票鐵粉，外地觀光客也慕名而來。《ETtoday新聞雲》 走訪高雄鼎中路吳家紅茶冰，老闆娘透露，每天大約賣出1200到1500杯紅茶，中午、放學、下班與宵夜時段都是熱賣排隊的熱門時段，附近飯店的觀光客也習慣買幾杯帶回去喝，長時間都是大排長龍的狀態，因此才決定乾脆24小時不打烊。

▲吳家紅茶冰 。（圖／紅茶冰提供）

▲「吳家紅茶冰」的超級店王，小小的茶攤24小時不打烊，每天賣出破千杯。

然而古早味紅茶其實很多地方有賣，「吳家紅茶冰」魅力何在？不少饕客分享吳家的茶香和糖香融合得剛剛好，一杯飲料就能擄獲人心。吳家老闆說，原料茶葉都是親自上山挑選採購，茶葉品質夠好，因為喝起來茶香芬芳，加上近期新建的吳家總部製茶廠熬煮製程穩定，搭配蔗糖調和，香氣更上一層樓，每回嘴饞時刻，搭配鹹酥雞、小蛋糕，滿滿復古味十分療癒。除了熱銷第一名古早味紅茶冰，用紅茶當基底的金桔紅茶、紅茶牛奶與紅茶豆漿也是熱銷排行，點單率超高，味道一點也不輸傳統紅茶冰。

▲吳家紅茶冰。（圖／吳家紅茶冰）

▲南部氣候炎熱，能大口暢飲的超大杯古早味紅茶相當受到民眾喜愛。

看完原PO分享，不少網友敲碗想喝：「這滋味真有這麼神？」、「喝到24小時不打烊，真的狂！」。神級飲品你喝過了嗎？目前「吳家紅茶冰」460家加盟攤車都集中於中南部，密集度不低，但在北北基桃並沒有據點，北部人想喝真的不容易，未來是否在北部展店，讓全台可以品嚐這道地古早味，大家都在期待。

吳家紅茶冰官網：https://www.wujiatea.com.tw/index.php
吳家紅茶冰粉絲團：https://www.facebook.com/wujiatea5467/
 

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紅茶冰吳家紅茶冰飲料

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