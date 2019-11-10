連鎖手搖飲點去冰！一到手「上層浮冰塊」　店員反回4字…她傻：什麼鬼說法

▲原PO到手搖飲店點去冰，結果做出來還是有冰塊。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在手搖飲店都可以幫客人調整飲品的甜度冰塊，就有人喝飲料習慣「微糖」、「少冰」、「半糖」、「溫的」等等。一名女網友日前到連鎖手搖飲買了一杯阿華田，並點了無糖去冰，但拿到飲品發現還是有冰塊，就問店員「我點去冰為什麼還有冰塊？」店員的回覆讓她超傻眼，直呼「到底是誰發明那種鬼說法？」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼文，說她去全台各地該間連鎖手搖飲買阿華田都點無糖去冰，但9日下午去買的時候，做出來卻有冰塊，於是她就問店員「我點去冰為什麼還有冰塊？」店原則是回應「去冰還是有冰塊，妳如果不要冰塊，要說『完全去冰』。」

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聽到這個回應，讓原PO心裡忍不住冒出OS「去冰如果還有冰塊，那跟微冰有什麼不同？」並用hashtag吐露自己的心情，「#煩死了」、「#到底是誰發明完全去冰這種鬼說法的」。

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▲許多人點飲料的甜度冰塊會有自己的習慣。（示意圖／記者許力方攝）

看到貼文後，就有人也秒懂原PO的心情，「硬拗的感覺」、「我笑了，妳下次講完全去冰，他去幫妳用溫的」、「僅供參考哈哈哈」、「這是被飲料店耽誤的政治人才」、「煩死人的文字遊戲」、「超有同感 ！我買其他家明明說去冰，結果冰的量跟微冰一樣……」

還有網友直呼，這個說法應該是從某一家開始的，「這個說法從清心開始的。後來就一堆連鎖跟進」、「他可能做過清心」，不過也有人說「有時候放幾塊小碎冰是為了讓飲料保持鮮度哦，像是有奶精或奶茶類的飲料，如果不冰的話很快就會變質了，所以才會多出完全去冰這個選項」、「少冰跟微冰的定義每家也都不同」、「現在很多飲料店都這樣了耶，去冰就是還有冰塊，要完全去冰才是沒冰塊。」

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