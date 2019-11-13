林俊傑上海咖啡店「請台灣店員」　開幕排隊潮「泡到手都痠了」

記者蔡紹堅／上海報導

藝人林俊傑（JJ）的咖啡店Miracle coffee在大陸的第一間店11日於上海開幕，與台灣店只販售咖啡的模式不同，上海店還結合了林俊傑的潮衣品牌SMG，將「粉絲經濟」帶來的效益最大化。值得注意的是，上海店的咖啡師都是來自台灣，開幕這幾天的排隊人潮，都令他們大開眼界，直呼「泡到手都痠了」。

Miracle coffee開幕的前一晚，就有林俊傑的粉絲來「夜排」，開店之後，人潮更是蔓延到隔壁巷子，到了傍晚都還有大批顧客在外等候，甚至連下雨都澆不息粉絲們的熱情。

▼粉絲們下雨照樣排隊，排2個小時的隊也想進去林俊傑的咖啡店朝聖。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



記者實際進入店內也發現，Miracle coffee的上海店與台北店有很大的不同，台北店主打外帶咖啡、手沖咖啡，每杯價格約75至100元台幣，並販售自家烘焙的咖啡豆、濾泡咖啡包，店內座位不多，但設計獨特，文青味十足。

上海店則有兩層樓，一樓是林俊傑的服飾品牌「SMG」，陳列的都是潮衣、潮帽，完全沒有咖啡元素，從外觀看更像是「潮牌店」，上到二樓才是咖啡廳，座位同樣不多，每杯價格約26至38元人民幣（約110至165元新台幣），價位雖比台灣貴，但在上海仍算常見。

▼Miracle coffee的小綠杯。



拍攝咖啡廳環境時，記者也聽到熟悉的「台灣口音」，原來店內的咖啡師都是從台北店派來的。咖啡師告訴記者，他們希望能將Miracle coffee台北店的品質帶來上海，所以同樣是主打手沖咖啡，不過，上海的顧客似乎對手沖咖啡還不習慣，多數人都覺得「太苦」，即使已刻意沖淡，仍需要加糖，「幾天看下來，最受歡迎的是拿鐵類的飲品。」

開幕這幾天的人潮，也令店內咖啡師們大開眼界，他們表示，台北店的生意已經很不錯，但上海店的人潮是源源不絕的，從開店到打烊都要一直沖咖啡，幾天下來「泡到手都痠了」，可是營業額也非常亮眼，是台北店的好幾倍，若再加上一樓潮衣的業績，數字會更驚人。

▼一樓是SMG的潮衣、潮帽。



咖啡師還說，大陸跟台灣的顧客有很大的差別，尤其開幕這幾天來的幾乎都是林俊傑的粉絲，更捨得為偶像付出，「大陸的『掃碼付費』非常發達，我們也在櫃檯放了一個條碼結帳，沒想到有的粉絲以為掃了之後，錢會直接匯給林俊傑，東西都還沒買，就想要掃碼贊助，真的非常熱情。」

記者實際採訪幾名粉絲，發現他們在一樓（潮衣）、二樓（咖啡）都有消費，甚至有人買不夠，隔天又來排隊，顯示了林俊傑結合「咖啡」與「潮衣」的經營模式，成功讓「粉絲經濟」與「明星光環」帶來的營收達到最大化，並給了粉絲、顧客更全面的消費體驗。

▼Miracle coffee主打手沖咖啡，也有販售咖啡豆。

