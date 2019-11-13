林俊傑咖啡店上海開幕　粉絲熱排3天「熬夜、撐傘」都要朝聖

記者蔡紹堅／上海報導

藝人林俊傑（JJ）的咖啡店Miracle coffee在大陸的第一間店11日於上海開幕，連3天都吸引大批排隊人潮，入夜後都還大排長龍。首位進到店內的粉絲告訴《ETtoday新聞雲》，他在開幕前一晚的8點多就來排隊，總共排了14個小時才進店，但已經很幸運，聽說有一些人比較晚來，店家就不發號碼牌了。

Miracle coffee此前只在台北內湖有一間店舖，因此大陸首間店即將開幕的消息發布後，大陸眾多林俊傑粉絲都相當期待。記者連日在店外觀察也發現，排隊的人潮一直相當多，已經從店門口延續到隔壁的巷子，店員為了控管人流，每次只放5個人進店，但到入夜後，都還有30人以上在店外等候。

▼林俊傑咖啡店開幕，粉絲在外大排長龍。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



一名來自江蘇的男粉絲開幕前一晚就來「夜排」，排了14個小時，成為首位進店的顧客，他告訴記者，自己很喜歡JJ，所以一定要來這裡打卡，而且上海店跟台北店不同，還有販售JJ的SMG潮衣，除了要喝咖啡外，也會多買幾件衣服，「抹茶拿鐵真的非常好喝，咖啡師也很專業，逛完衣服之後，在咖啡廳坐一下，真的很享受。」

男粉絲還說，由於店內限定每人只可購買兩件衣服，他第一天有一些想買的沒買到，所以隔天凌晨5點又來排隊，這次排了5個小時，同樣是首位進店，「連續兩天都來，感覺排隊的人潮跟第一天比起來少了一點，但最少還是要排2小時，不過能進店就已經很幸運了，聽說店家傍晚後就不發號碼牌了，晚來的人就沒辦法進去。」

▼天黑、下雨都澆不熄粉絲的熱情。



一名來自哈爾濱的女顧客告訴記者，她從小學就喜歡林俊傑，只要有演唱會都會「追首場」，聽說上海開了林俊傑的咖啡廳，就決定要來朝聖，「我是搭半夜的飛機來上海的，一下飛機就拖著行李箱過來，凌晨5點多到店門口，排了5個小時，但一點都不覺得累，為了最愛的JJ一切都值得！」

一名陪同朋友來排隊的男顧客則說，他不是林俊傑的粉絲，主要是陪朋友來的，雖然排隊人潮很多，但這種現象在上海並不罕見，「周杰倫的奶茶店、阿信的早午餐店，之前也在上海開幕，同樣有一大票粉絲來朝聖，大家都願意花時間排隊。」

▼店舖一樓是林俊傑潮牌SMG。



男顧客還說，其實不只是明星開店，上海現在很多有特色的「網紅店」也都要排隊，「最明顯的例子就是『喜茶』，分店都開了好幾家，也紅了很久了，但到現在都還經常大排長龍，大家其實已經習慣這種情況了。」

周杰倫、阿信、林俊傑等藝人相繼在上海開設餐飲店，並都吸引到大批粉絲朝聖，證明「明星光環」在帶動店舖人氣上能發揮很大的助益。

▼店舖二樓是Miracle coffee。

