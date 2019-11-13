直擊JJ新店／黃牛掃完貨店外兜售　喊「標價加100」...結果沒人買

記者蔡紹堅／上海報導

藝人林俊傑（JJ）的咖啡店Miracle coffee在大陸的第一間店11日於上海開幕，連日來吸引了眾多粉絲排隊朝聖，但也出現「黃牛」亂象。《ETtoday新聞雲》在排隊現場發現，人潮旁擺放著許多店內販售的潮衣、潮帽，一名「黃牛」低調以「標價加100元（人民幣）」的價格兜售，並強調商品數量有限，排隊也不一定買得到。

Miracle coffee開幕的3日來都有大批林俊傑的粉絲在店外排隊，一名女顧客表示，第一天的情況最為誇張，有人前一晚就來排隊，排了10多個小時，之後的人潮雖然有減少，但至少也要排2個小時才能進店，「店員為了控管店內人流，一次只放5個人進店，所以隊伍行進的非常緩慢，人潮一直保持在30人以上。」

▼黃牛在排隊人潮旁兜售衣物。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）



女顧客還說，這間店其實不只是Miracle coffee，還是林俊傑的服飾品牌「SMG」，一樓擺放的都是潮衣，二樓才是咖啡廳，「從一樓的櫥窗看進去，陳列的都是服飾，沒有任何咖啡的元素，如果是一般的路人，可能還不知道裡面有賣咖啡。」

記者也看見，排隊人潮旁有一名「黃牛」正低調的兜售著店內的潮衣、潮帽，售價是標價加100元人民幣（約430元新台幣），以一件潮衣399元（約1730元新台幣）的價格來計算，黃牛價就是499元（約2165元新台幣）。

▼開店前有大批顧客在店外排隊。



黃牛也告訴記者，現在的價格還算便宜，有一部份的貨他們會拿到網路上販賣，並依照排隊及販售的情況來定價，若缺貨的話，價格當然就會提高，「有一些商品是滿額贈送的，有一些則是限量的，所以排隊也不一定買得到。」

不過，現場並沒有太多人向黃牛購買商品，多數人都很有耐心的在排隊，一名男顧客表示，會選在剛開幕來排隊的大部分都是粉絲，早就做好長時間等待的心理準備，比起快速買到商品，大家更注重的親自進到店內逛的感受，「而且現在剛開幕，全店都打8折，買黃牛等於放棄了優惠，還要貴上2至3成，非常不划算。」

▼林俊傑品牌SMG推出的潮帽。



男顧客還說，其實粉絲大多對黃牛很反感，因為在追林俊傑的演唱會時，就常因為黃牛買不到票，「很多人都說看演唱會很貴，那是在有黃牛掃票、抬價的情況下，大家也不願意買黃牛票，但演唱會就那幾場，偶像難得到自己的城市來演出，真的搶不到票，無奈之下也只能被黃牛坑了。」

店家也規定，每個人只能購買兩件商品，一方面防範了黃牛掃貨、囤貨，一方面也確保有更多「真正的顧客」能買到商品。此外，記者也在開幕的第3天發現，一大早在店門口外就停了2台警車，排隊人潮旁的黃牛身影也跟著消失了。

▼警車出現後，黃牛的身影也消失了。

