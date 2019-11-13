推廣CPR急救訓練　長庚急救團隊前進偏鄉小校

▲▼ 長庚急診團隊前進阿里山區，教導偏鄉山地小朋友CPR。（圖／嘉義長庚醫院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

長庚致力醫療公益服務，更鼓勵員工積極參與醫療公益事務，為推廣「校園學童CPR急救訓練」讓國小學童具正確急救及熟悉心肺復甦術操作、AED使用，於11/13、14二天，嘉義長庚急診科團隊由范文誌副主任領隊，包括主治醫師、護理師及社工師等，攜帶安妮假人、AED教學機等先進專業教具，前進阿里山區的番路鄉隙頂國小、竹崎鄉中和國小，教導偏遠山區學童遭遇意外傷害時緊急應變處置知能，降低校園傷害發生時的危害。

嘉義長庚急診科醫師范文誌因為身為學生家長，透過校護發現學校的急救訓練僅有課室講解，缺乏CPR實作訓練。他擔任高級心臟救命術指導員逾10餘年，深知惟有透過實作才能深刻學習，故號召急診科同仁組成團隊到校辦理CPR急救訓練，去年已在朴子、太保、六腳及鹿草等6所國小，教導400多人，辦理以來師生反應熱烈，故今年規畫服務範圍從嘉義縣海區逐步拓展至偏遠山區學校，落實校園安全。



依教育部2017學年統計，國小學童發生校園安全事件5,799件為最多，其中運動或遊戲受傷、溺水等往往造成學童傷害甚至死亡，尤其嘉義縣幅員廣闊跨越山海，交通因素導致急救資源相對遠距離，若發生校園受傷意外，即時把握「黃金救命時間」施行有效處置可減少傷害。