高虹安赴GSA論壇分享鴻海經驗　唯一40歲以下女性講者

▲高虹安出席全球半導體聯盟亞太領袖論壇開幕。(圖/鴻海提供,下同)



記者徐政璿、呂欣玫/綜合報導

全球半導體聯盟(Global Semiconductor Alliance,GSA)亞太半導體領袖論壇(Asia Pecific Exective Forum)13日上午於台北東方文華盛大開幕,鴻海副總經理暨工業大數據辦公室主任高虹安獲邀擔任開幕演講嘉賓,講題為「雲端共生、適應智能」,是唯一受邀的女性與40歲以下的講者。

高虹安為台大資工碩士,美國辛辛那提大學機械工程博士,畢業後放棄美國矽谷半導體公司工作,回台灣創業,曾獲得台灣產業創新獎之創新菁英獎,並奪得Intel全球挑戰賽項目冠軍,打敗二萬支20個國家隊伍。高虹安2018月5月進入鴻海集團,擔任鴻海大數據辦公室主任。

高虹安在亞太半導體領袖論壇中,分享全球最大的製造業、工業製造場域鴻海,如何落實工業人工智慧及互聯網經驗,並解析了雲端運算、邊緣運算、以及適應性智能(cloud、edge、adaptive intelligence)等3項熱門科技發展趨勢。

高虹安以豐富的實務經驗幽默地告訴大家,其實目前「人工智慧」還是相當仰賴「人工」(Aritificial Intelligence is still quite artificial),但工業人工智慧必然是未來趨勢,鴻海也早已導入來協助解決了許多工業難題。例如,以小樣本學習(few-shot learning)或生成式對抗網路(GANs)這一類的算法,就可以降低仰賴人工的程度。

高虹安還舉例,在金屬焊接製程中,以運用自動光學檢測系統(Automated Optical Inspection, AOI)自動檢測焊點瑕疵,再加上GANs擴增生成訓練樣本,便是鴻海實際運用AI人工智慧減少人工標記或樣本數的案例之一,鴻海未來也會不斷地投入引進各種人工智能。

GSA亞太半導體領袖論壇是全球矚目的半導體盛會,參與的貴賓與講者來自全球半導體的巨擘,今年的與會重量級人士有GSA總裁Jodi Shelton女士、經濟部次長林全能先生、GSA董事同時也是鈺創科技董事長暨執行長盧超群(Nicky Lu)博士,顯示台灣對全球半導體產業的影響佔有非常重要的地位。

全球半導體聯盟旨在解決半導體產業供應鏈所遇到的挑戰,會員多為該產業的領導者,建立了可持續發展的半導體生態系統,涵蓋全球的半導體供應鏈的上下游企業:電路設計、晶圓生產、智慧財產權、EDA、測試、封裝等等,GSA定期與不定期舉辦論壇、研討會等活動,使成員能進行技術與趨勢交流,是非常重要的全球性產業組織。