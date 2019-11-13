離奇命案！苗栗男出門鋸樹未歸　慘遭300公斤龍眼樹頭壓死

▲鍾男被近300公斤的龍眼樹頭壓住，救援人員花了1個多小時才將人救出，但已經死亡多時了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名鍾姓男子（59歲），12日一早出門撿拾枯木，準備帶回自家菜園耕作使用，一直到晚上都遲遲未歸，家人驚覺有異，連夜出門尋找鍾男下落，赫然發現鍾男被重壓在樹下一動也不動，立即報警求援，警、消花了近1個小時才將鍾男拉出，但已無呼吸心跳，四肢也呈現僵硬狀態。

苗栗縣消防局表示，13日凌晨0時30分接獲報案，指出在竹南鎮四方牧場下方荔枝園的位置，有1名男子遭大樹壓住沒有了呼吸心跳，竹南分隊立即出動救援，到達現場後，發現1名男子被壓在已砍下的大樹底下，救護人員確定患者已無呼吸心跳且肢體僵硬，估計已有一段時間。由於樹木體積及重量龐大，消防人員使用油壓頂舉器，頂舉袋等器材將大樹撐起，再使用長背板將患者從樹下拉出來。

▲▼鍾男從龍眼樹頭拉出後已無生命跡象，家屬也放棄急救，他所穿的雨鞋還遺留在樹下。（圖／記者黃孟珍翻攝）



警方也指出，鍾男所駕駛的小貨車停在旁邊，而龍眼樹也已經被分成好幾段，研判是鍾男想要將這些木材運上車帶回；只是到底鍾男是如何被龍眼樹頭所壓死的，警方也尚待釐清中。

鍾男家屬也向警方表示，鍾男平時早上會出門砍樹，但下午或晚上就會回家，這次出門後遲遲沒有等到他回家，才會叫家人連夜去找人，怎料到會被龍眼樹頭活活壓死；而家屬也表示放棄送醫急救，至於詳細的死因，還有待釐清之中。

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