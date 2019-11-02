　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女遭砸後腦杓倒地！母目擊怒控「真的很誇張」　丈夫台北急衝屏東

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭滑翔翼砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

2日下午16時50分，警方接獲報案，墾丁龍磐公園發生死亡事故，一名美籍男子因操控滑翔機不慎，導致滑翔機墜毀於龍磐公園行人棧道，當場撞擊到林姓女子和2歲男童，林女當場死亡，男童急縫8針。事發當下，死者家屬就在旁邊，原本看到滑翔機活動距離很遠，沒想到卻發生意外，直喊：「竟然打到我女兒的頭，真的很誇張！」

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林姓女子的媽媽表示，當時一家人出遊，回程走在龍磐公園步道上，「遙控飛機就直接打在我大女兒後腦杓，母子都倒下，我轉過頭去看，已經倒在地上，地上都是一攤血，已經沒辦法挽救生命。」林母無奈表示，遠遠就看到活動進行，距離很遠，真的是很離譜，竟然打到我大女兒的頭，實在是很離譜，連小孩都被撞到！

▲男童送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲男童受傷送往醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，死者林女原住台北板橋，近日搬到台南居住，育有2子，事發當下7歲大兒子也在場，林女平日專心在家照顧孩子，先生則在台北工作，聞訊後緊急趕往屏東處理。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
獨／遙控飛機爆頭！2歲兒哭「我要媽媽」　目擊女還原死亡現場
高雄驚見「日薪12000」工作　他傻眼：組團南漂啦
「Her」下殺3.8折起！韓系保養品、上班零嘴通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

斜坡滑翔機殺人！龍磐「落山風」加速　時速最快近200公里

女遭砸後腦杓倒地！母目擊怒控「真的很誇張」　丈夫台北急衝屏東

臨檢舉「辛苦了」紙牌超窩心　所長「愣住2秒」驚呼：快攔車

獨／遙控飛機爆頭濺血！2歲兒撕裂痛哭「我要媽媽」　目擊女心痛還原死亡現場

目睹媽媽遭遙控機「砸破頭」爆血慘死！2歲兒被劃破15cm送醫…畫面曝光

影／母子遊龍磐公園！媽媽遭2kg遙控機砸死「血染棧道」…美籍男涉過失致死

民雄老翁家中成焦屍！兒去年詭異身亡　前議員嘆：因果關係

吃完喜酒「回家要慶生」！28歲女國道遭撞慘死…婆婆醫院痛哭：我媳婦不行了

影／台南母抱護2歲子遭爆頭死…原因出爐　竟是遙控滑翔機國際賽「飛出範圍」

以為自己是員工...他夜晚徘徊加油站　脖子上一張小卡派上用場

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

桃園男吵架負氣離家10餘年　警送到樓下...按下對講機放心了

日本人在台灣坐計程車被繞路騙錢　錄影公開！20分鐘車程竟要900元

混血愛妻「穿旗袍」展現超好身材！　正要量胸圍...郎朗急擋鏡頭不給看XD

忠心汪每天守碼頭邊對船叫　盼與主人再相遇：好想你～

毛孩煉獄！非法繁殖場「狗貓當豬養」 鬆獅犬長褥瘡、生多胎乳頭嚴重下垂

斜坡滑翔機殺人！龍磐「落山風」加速　時速最快近200公里

女遭砸後腦杓倒地！母目擊怒控「真的很誇張」　丈夫台北急衝屏東

臨檢舉「辛苦了」紙牌超窩心　所長「愣住2秒」驚呼：快攔車

獨／遙控飛機爆頭濺血！2歲兒撕裂痛哭「我要媽媽」　目擊女心痛還原死亡現場

目睹媽媽遭遙控機「砸破頭」爆血慘死！2歲兒被劃破15cm送醫…畫面曝光

影／母子遊龍磐公園！媽媽遭2kg遙控機砸死「血染棧道」…美籍男涉過失致死

民雄老翁家中成焦屍！兒去年詭異身亡　前議員嘆：因果關係

吃完喜酒「回家要慶生」！28歲女國道遭撞慘死…婆婆醫院痛哭：我媳婦不行了

影／台南母抱護2歲子遭爆頭死…原因出爐　竟是遙控滑翔機國際賽「飛出範圍」

以為自己是員工...他夜晚徘徊加油站　脖子上一張小卡派上用場

CBA／林書豪準備卯起來投外線　進1顆外線捐3000人民幣

斜坡滑翔機殺人！龍磐「落山風」加速　時速最快近200公里

茱蒂丹契本想推掉《007》M夫人　老公「超荒謬理由」讓她點頭接了！

戴假牙睡覺不只牙爛　「吸入性肺炎」風險更大增2.3倍！

《美人心計》男星驚傳腦病臥床全身插管！　淡出娛樂圈近況曝光

彰化波波草復活了！原「免費」入場遭遊客破壞　重新開放收費50元

影／教父分享投資秘訣　張忠謀對台積電突破300元不意外

Jennie穿什麼都好看！向「人間香奈兒」學如何抓住歐爸的心

影／雲林福興宮太平媽上萬人恭送出城　李佳芬及顏清標都到場

奇美博物館浪漫聯合婚禮　台南古都風情吸引百對新人參加

社會熱門新聞

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

遙控滑翔機爆頭　母慘死2歲童送醫

即／國道1號「5車擦撞」 1死4傷

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

「網紅空姐偷吃攝影師」　綠帽夫有罪

單親媽每晚聽哀號聲：我知錯了！九天玄女降駕破咒

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

交大男強壓女家教　滿足私慾代價出爐

台南母遭遙控飛機砸死　原因出爐！

蘆洲6歲童疑遭虐死　外婆羈押禁見

喝喜酒　父傷母死8月大女兒命危

家屬目擊女兒爆頭亡　怒控：太誇張！

更多熱門

相關新聞

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

獨／遙控飛機爆頭　兒：我要媽媽

台南市35歲林姓女子2日下午與家人前往屏東墾丁龍磐公園遊玩，不料被一名美籍男子射出的滑翔機撞擊，當場頭骨破裂、血濺滿地失去生命跡象。一名目擊者Y女難過說，當時她碰巧經過現場，小孩在一旁哭得撕心裂肺，畫面讓人相當鼻酸。

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

台南母遭遙控飛機砸死　原因出爐！

台南母遭遙控飛機砸死　原因出爐！

遙控滑翔機爆頭　母慘死2歲童送醫

遙控滑翔機爆頭　母慘死2歲童送醫

體驗傳統漁業　海巡動員力挺

體驗傳統漁業　海巡動員力挺

關鍵字：

屏東龍磐公園滑翔翼死亡恆春醫院

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

女遊龍磐公園　遭遙控滑翔機砸死

超車道開113km遭後車閃燈50秒　駕駛：很趕唷

「阿嬤妳怎麼沒感覺」童星長大變超正

7句話勸告「不要去台灣」　網友感動到哭

汪害怕倒路邊尖叫　有愛驚人轉變

蔡阿嘎公開韓國瑜邀約信！萬人洗版…網：這高招

目睹媽媽爆血慘死！2歲兒送醫…畫面曝光

遙控滑翔機爆頭　母慘死2歲童送醫

搶男人罵歐陽娜娜Bitch！500億閨蜜6年黑歷史起底

即／國道1號「5車擦撞」 1死4傷

牛奶、豆漿喝多反而累！專家推治疲勞飲品

網購長腿落地褲！　收到實品變侏儒

回家要慶生！28歲女國道遭撞慘死

他「癌轉移塞滿肝」第四期！5致癌因子全中了

租客佔房子60年　房東過世討不回

更多

最夯影音

更多
李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！

李艾薇為《聲林》舞台被拋2層樓高　蕭敬騰感動：我很想哭耶！
陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

陳意涵「假彈琴」成功騙到林心如　事前串通老公默契100分...超逗！

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

正妹體驗「釣青蛙」超神速上鉤 1hr300元大豐收！現場直接吃

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

蘋果福利機特賣又來了！iPhone 8狂打3.8折萬元有找

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

天蠍座打5折、身分證5個1免費　11月Buffet餐廳優惠懶人包

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面