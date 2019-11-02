女遭砸後腦杓倒地！母目擊怒控「真的很誇張」　丈夫台北急衝屏東

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭滑翔翼砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

2日下午16時50分，警方接獲報案，墾丁龍磐公園發生死亡事故，一名美籍男子因操控滑翔機不慎，導致滑翔機墜毀於龍磐公園行人棧道，當場撞擊到林姓女子和2歲男童，林女當場死亡，男童急縫8針。事發當下，死者家屬就在旁邊，原本看到滑翔機活動距離很遠，沒想到卻發生意外，直喊：「竟然打到我女兒的頭，真的很誇張！」

▲台南市林姓女子2日在墾丁龍礱公園，遭遙控飛機砸中頭、頸部，當場死亡，其子頸部受傷 。（圖／記者陳崑福翻攝）

林姓女子的媽媽表示，當時一家人出遊，回程走在龍磐公園步道上，「遙控飛機就直接打在我大女兒後腦杓，母子都倒下，我轉過頭去看，已經倒在地上，地上都是一攤血，已經沒辦法挽救生命。」林母無奈表示，遠遠就看到活動進行，距離很遠，真的是很離譜，竟然打到我大女兒的頭，實在是很離譜，連小孩都被撞到！

▲男童受傷送往醫院。（圖／記者許宥孺翻攝）

據了解，死者林女原住台北板橋，近日搬到台南居住，育有2子，事發當下7歲大兒子也在場，林女平日專心在家照顧孩子，先生則在台北工作，聞訊後緊急趕往屏東處理。

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