苗栗婦迷失山林「受凍2夜」　警消民60人兵分多路！她奇蹟獲救

▲警、消動員近百人次搜救，終於在山區1處果園內將吳婦尋獲，立即送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮1名患有小腦萎縮症的吳姓婦人（56歲），於10日下午3點外出走失，家屬心急如焚趕忙報警；連2日動員了警、消、救難協會共計超過百人次來搜索，但始終不見蹤跡；12日上午卻在搜索過的地方發現吳婦，所幸吳婦意識還清楚，但四肢疑似受凍僵硬，經初步檢查後立刻送醫救治。

大湖警分局坪林派出所表示，10日晚間近7點左右，接獲吳婦丈夫報案，指稱妻子於當天下午3點許，外出後失聯，因妻子領有身心障礙手冊、行動較為緩慢，並有重度障礙，所以非常擔心妻子安全。警方立刻請求消防、義消共10位人員、守望相助隊近50人前往山區搜索，直到隔日凌晨1時，可惜卻一無所獲。

▲救護人員發現吳婦後，先作簡單包紮後，載送醫院救治，所幸沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

11日清晨6時，所有人再度前往相同地點，擴大搜尋範圍，更加入了苗栗縣山城救難協會約50人投入搜救，一直到晚間9時，還是沒找到人。

12日清晨，搜救任務繼續展開，搜救人員兵分4路，針對吳婦住家旁三面山懸崖處及景山溪底延線，再進行搜尋，其中1組人馬於上午10點30分許，在吳婦住宅後方山區果園，發現吳婦，倒臥林間。搜救人員趕緊上前，發現吳婦意識清楚，但因疑似夜間低溫受凍，肢體僵硬，趕緊通報救護車送往台中市東勢農民醫院救治，所幸暫無大礙。

►偷偷分享少女秘密！

►警攔小客車違規迴轉 他撈菸盒自清「我沒有！」…不小心露餡

►GPS定位尋愛犬只見項圈 主人困山區求援獲救...驚知小狗早已回家



