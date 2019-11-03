墾丁無動力滑翔機砸爆婦人頭 　主辦單位：完全不知當時狀況

▲墾丁龍磐公園遙控飛機砸死婦人現場。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／屏東報導

墾丁龍磐公園2日舉辦F3F無動力滑翔機國際公開賽，發生滑翔機砸死遊客事件！事由為肇事者美籍男子David所操控的滑翔機不慎墜毀，不過主辦單位表示，比賽範圍有拉警戒線，「完全不知道當時發生什麼情況！」

▲墾丁龍磐公園遙控飛機砸死婦人現場。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

主辦單位台灣遙控斜坡滑翔機協會理事長曾國棟還原事發當下經過：「應該是比賽完成要準備降落所發生的問題！我們是被通知去那邊的，事發當下完全不知道發生什麼情況，我們正在釐清要怎麼處理，David家屬也很著急。」

▲美籍男子David被警方送到其他地方進行偵訊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

曾國棟表示：「我們比賽場地兩邊各再延伸出去，最少超過1百公尺的距離，而且他那個區域，也不是我們會進入的空域，太遠了！如果那麼遠，正常人眼睛應該是看不清楚飛機的姿態。」對於滑翔機為何偏離比賽範圍，完全不清楚。

▲美籍男子David被警方送到其他地方進行偵訊。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解，肇事男子David正偵訊中，不知道如何應對台灣法律，家屬相當著急，而後續保險賠償問題正在處理中。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

