銀行男揪人妻上司進摩鐵！瞎扯：我肚子不舒服...他驚見「車內交換唾液」氣炸

▲他揪女上司到摩鐵被抓包，瞎喊「腸胃不舒服」。（示意圖／Ettoday資料照）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名銀行行員阿九（化名）遭女上司丈夫指控，自2016年開始多次與女上司發生性行為。女上司丈夫憤而提告，並向他求償精神撫慰金100萬元。男行員辯稱，自己會與女上司上摩鐵是因為「肚子不舒服」，但這一番說詞並不被法官所採信，判應賠償女上司丈夫20萬元。可上訴。

丈夫提告主張，與妻子在同一間分行工作的阿九，明知道妻子已有家室，卻仍多次相約外出約會，還會互贈高價皮包示愛。他2017年意外發現阿九載妻子回家，2人更在車上擁吻，在不斷逼問之下，妻子才坦承與阿九發展不正常關係長達1年，期間還多次發生性行為，也寫下自白書。他怒而向阿九求償100萬元。

對此，阿九辯稱，自己是出於感激之心才會送女上司高仿皮件，而女上司則是禮尚往來才會回贈；至於2人同進同出摩鐵則是因為他腸胃不適，基於個人衛生習慣、停車問題，才會前往摩鐵。

但法院並不採信他的說詞，並指出，阿九多次單獨與女上司外出，已經妨害到丈夫的婚姻生活圓滿與幸福，另外，若他真的有上廁所的需求，也可以自己到摩鐵投宿，何必找女上司同行，若碰上需要討論的事情，也可以上班再說，判他應賠償女上司丈夫20萬元。全案仍可上訴。

越想越不對勁！

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