防堵勸誘客戶借錢買保單　金管會擬限制銀行授信部門賣保單禁拿佣金

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為防堵理專勸誘民眾借錢買保單事件的亂象，金管會研擬從獎酬制度著手，限制擁有保險業務員執照的銀行授信部門人員，賣保險也不能拿佣金，金管會主委顧立雄今（12）日表示，若不能拿佣金，也許能降低誘因，避免勸誘客戶借錢買保單等方式投保，預計11月底定案。

多數銀行設有保經代部門，不過勸誘客人貸款借保單、解定存等方式投保，卻層出不窮，因此為防堵該亂象，金管會研擬銀行授信部門人員擁有保險業務員執照，賣保單的話，也不能拿保險業務員的佣金。

金管會主委顧立雄今天受訪時表示，這是他所提議的，從銀行內稽內控的角度出發，若是授信部門人員擁有保險業務員的資格，可以賣保單拿保險業務員的佣金，可能會造成角色混亂，若不能拿佣金，也許能降低誘因，因此還是要回歸本業。

顧立雄舉例，授信部門人員清楚掌握客戶何時可以拿到錢，然後這時若詢問客戶要不要買買單，就有機會勸誘客戶借錢買保單，且賣保單的同時，又可以拿保險業務員佣金，對銀行的內控管理上很難做到位，因此從獎勵制度著手，若沒有佣金的誘因，就不會推廣客戶借錢買保單。

此外，銀行櫃員勸誘客戶解定存買保單，顧立雄認為，客戶解定存常有折扣的問題，也就是解定存要打折，若以免打折為由，也算是主動勸誘的一種，因此不是全銀行的人員都可以賣保單，希望從獎酬制度著手，限制保險業員佣金。