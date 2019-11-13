勝利星村「大樹冊店」與「青島玖柒」　15日起同步有新展

▲屏東市勝利星村｢大樹冊店」與｢青島玖柒」，於15日起分別有新展上檔；圖／台灣設計展專業攝影組首獎張志豪作品「閃亮登場」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市勝利星村｢大樹冊店」與｢青島玖柒」，於15日起分別有新展上檔；「大樹冊店」展出台灣設計展攝影比賽得獎作品，用影像留下精彩的「超級南」活動；「青島玖柒」展出「三代同堂，綠樹成蔭」特展，介紹勝利星村三代眷村人的情感故事。

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▲手機攝影組首獎張少綸作品「超級南-超激昂」。

屏東縣政府舉辦2019台灣設計展「超級南」攝影徵件比賽，比賽分為專業攝影組及手機攝影組，共有421件作品參賽。

專業攝影組及手機攝影組分別選出3個名次及5位入圍獎，另加上網路投票人氣獎共17個獎項，專業攝影組首獎由張志豪作品「閃亮登場」獲得，於設計展主展區拍攝，在舞台燦爛的燈光下，呈現屏東設計展正式閃亮登場。

手機攝影組首獎則由張少綸作品「超級南-超激昂」獲選，以主展區中的熱血舞台為主題創作。詳細得獎名單及作品請見勝利星村官方粉絲頁。得獎作品將於15日至12月15日期間，於勝利星村「大樹冊店」展出。

另勝利星村的文化展館「青島玖柒」，15日起至2020年3月1日展出「三代同堂，綠樹成蔭—跨世代眷村歷史記憶展」，以「三代同堂，綠樹成蔭」為題，就是要以人與樹之間意象的連結為策展發想，在勝利星村這片承載著「遷徙、離散與安家」的歷史空間中講述一個串聯眷村三代人的情感故事。

配合展覽，15日上午10時邀請文物收藏家張潤鑫老師演講「收藏時光的舊物與黑膠唱片機聆聽分享」；16日下午2時，策展人黎世輝分享「三代之間」；19日上午10時策展人黎世輝與屏東縣愛鄉協會總幹事周芮宇做導覽。