魚菜共生成農業話題　不必再划船站著就可採紅菱

▲屏東市農友洪義鵬推廣魚菜共生新農業，站著就可以採紅菱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾在電機工程擔任研發長的屏東市農友洪義鵬，4年前離職返鄉推廣魚菜共生新農業，300坪的溫室利用APP及自動環溫控制系統，種植菱角等各種短期蔬菜及瓜果類40幾種，循環水養殖寶石魚及加州鱸魚，賣魚與賣菜，國內少數魚菜共生能經濟性規模生產，供應餐廳及團購，經常供不應求。

第一次看到菱角長在一條深長的大水槽裏，50歲的洪義鵬說，退休後就想發展出不同事業，魚菜共生剛發展時，他覺得有前瞻性，大膽嘗試，先將幾盆的青菜在小規模的房間試種，整整花了3年時間試驗，成功後才敢大投資蓋溫室。

他說，因為種的人不同，很多種植及養魚技術都是靠摸索而來，抽水後灌溉供給植物使用，循環水再回到大池養菌及增加溶氧強度回到池子中，魚的排泄物分解形成氮素，提供植物的養份，所以種出來的菜不輸給地面上種的，有青江菜、萵苣、青蔥等40幾種，都是長在水裏。

而今年嘗試種菱角，生長情形良好，雖然種植數量不多，但每週收成幾百斤，更讓新奇的是不用划船採菱角，而是站著就可輕鬆採收菱角。他說，小黃瓜、美濃瓜也都栽種的成功，美濃瓜甜度甚至高達18度，比栽種在地面的還高，引起老鼠跑進來偷吃。

他表示，40幾種的菜都是經過好幾次的試驗，才決定能不能種，有些種類再怎麼種，就是不成功，現在這些菜都可以全年生產、不噴農藥，使用循環水養的魚、種的菜，都獲消費者歡迎，每天一大早採收，都被團購搶購一空，有些交餐廳，經常賣到缺貨。300坪的「蔬美生活」魚菜共生，創造很多農業話題。