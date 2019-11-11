　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

魚菜共生成農業話題　不必再划船站著就可採紅菱

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東市農友洪義鵬推廣魚菜共生新農業，站著就可以採紅菱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東市農友洪義鵬推廣魚菜共生新農業，站著就可以採紅菱 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾在電機工程擔任研發長的屏東市農友洪義鵬，4年前離職返鄉推廣魚菜共生新農業，300坪的溫室利用APP及自動環溫控制系統，種植菱角等各種短期蔬菜及瓜果類40幾種，循環水養殖寶石魚及加州鱸魚，賣魚與賣菜，國內少數魚菜共生能經濟性規模生產，供應餐廳及團購，經常供不應求。

第一次看到菱角長在一條深長的大水槽裏，50歲的洪義鵬說，退休後就想發展出不同事業，魚菜共生剛發展時，他覺得有前瞻性，大膽嘗試，先將幾盆的青菜在小規模的房間試種，整整花了3年時間試驗，成功後才敢大投資蓋溫室。

他說，因為種的人不同，很多種植及養魚技術都是靠摸索而來，抽水後灌溉供給植物使用，循環水再回到大池養菌及增加溶氧強度回到池子中，魚的排泄物分解形成氮素，提供植物的養份，所以種出來的菜不輸給地面上種的，有青江菜、萵苣、青蔥等40幾種，都是長在水裏。

而今年嘗試種菱角，生長情形良好，雖然種植數量不多，但每週收成幾百斤，更讓新奇的是不用划船採菱角，而是站著就可輕鬆採收菱角。他說，小黃瓜、美濃瓜也都栽種的成功，美濃瓜甜度甚至高達18度，比栽種在地面的還高，引起老鼠跑進來偷吃。

他表示，40幾種的菜都是經過好幾次的試驗，才決定能不能種，有些種類再怎麼種，就是不成功，現在這些菜都可以全年生產、不噴農藥，使用循環水養的魚、種的菜，都獲消費者歡迎，每天一大早採收，都被團購搶購一空，有些交餐廳，經常賣到缺貨。300坪的「蔬美生活」魚菜共生，創造很多農業話題。

ET快訊
女外送員進門自動上鎖！男客「睡一晚再走」　她嚇回一句脫身
ET總統民調／蔡英文領先韓國瑜11.1％　宋楚瑜墊底7.7%
雅詩蘭黛小棕瓶特殺價只到1111中午！網激推「換季救世主」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

魚菜共生成農業話題　不必再划船站著就可採紅菱

糖尿病共同照護網感恩音樂會　跟您一起勇往直前

南檢與嘉南農田水利會　共辦6場反賄宣導

跑出健康關懷弱勢　執行署台南分署響應統一發票盃路跑活動　

下班交通尖鋒汽車拋錨慌手腳　林邊警幫推車駕駛超感動

愛一直都在！苗栗記者廖志坤車禍身亡　23年頒近千萬助清寒學子　

重機駕駛暗夜遭逼車　行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

國民黨2020不分區立委　「桃園陸配」牛春茹力爭

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

三峽警分局長攜手紡正協會贈5萬　助新北青少棒弱勢學子

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

主子修指甲被套「防毒面具」超無奈　反抗無效...歪頭開掌：都給你剪啦

調皮汪幫「開箱」姐心愛眼影盤 她崩潰吼：白癡哦這很難買欸QQ

魚菜共生成農業話題　不必再划船站著就可採紅菱

糖尿病共同照護網感恩音樂會　跟您一起勇往直前

南檢與嘉南農田水利會　共辦6場反賄宣導

跑出健康關懷弱勢　執行署台南分署響應統一發票盃路跑活動　

下班交通尖鋒汽車拋錨慌手腳　林邊警幫推車駕駛超感動

愛一直都在！苗栗記者廖志坤車禍身亡　23年頒近千萬助清寒學子　

重機駕駛暗夜遭逼車　行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

國民黨2020不分區立委　「桃園陸配」牛春茹力爭

加強學童毒品防制觀念　三峽警前進校園宣導反毒及婦幼安全

三峽警分局長攜手紡正協會贈5萬　助新北青少棒弱勢學子

吳宣儀獨住飯店「凌晨突傳按鈴＋搥牆聲」　忍到4點受夠：真的累了，讓我睡吧

賴清德替陳柏惟站台：第一個揭穿韓國瑜挖石油、愛情摩天輪的人

6任男友險斷臂？　白腿妹閨房「養7隻鱷魚」同睡4年…駭人爆血日常曝

尚‧米榭‧巴斯奇亞大作《熾熱的門》將登台！　富藝斯秋拍台北預展亮相

不斷更新／江少慶4局飆6 K　4局中華0：0墨西哥

美國Apple Store員工涉嫌竊取女客戶私密照　蘋果開除...警方展開調查

王立達／斷送「有線電視」競爭秩序的遺憾判決

酒店經紀「敬酒不甩」當街遭砍至臟器外露　躺民宅外喊救命：叫救護車

玻利維亞第1位土著總統「獨裁14年落魄下台」　民眾沿街放炮慶：新的明天來臨

尤里安／野戰防空戰力更新　陸軍採購天劍二型陸射飛彈

地方熱門新聞

國民黨不分區立委　陸配牛春茹力爭

行車紀錄器作證　警方開罰逼車男

UNIQLO路面店　吸睛落腳斗六市

廖志坤基金會　23年頒千萬嘉惠學子

韓國瑜屏東婦女後援會11日成立　李佳芬到場

玄天上帝文化祭　300神尊遶境祈福

韓國瑜吳敦義合體　副手問題不鬆口

桃園報修路燈電話　竟是空號　

林智堅市長獲亞太區景觀建築傑出人物

想脫單？中壢美滿中心安排40多對「一對一」

四重溪溫泉公園點燈　瀰漫日式風情

毒品好會「裝」　劉承武教學子識別

男子看牙警衝入　原來醫生無牌營業

監視器「緝兇」　查獲漏油大客車

更多熱門

相關新聞

屏市機場北與公園西路口禁止左轉　警籲用路人注意

屏市機場北與公園西路口禁止左轉　警籲用路人注意

屏東市機場北路與公園西路口交通事故頻傳，經轄區的屏東警分局會同相關單位多次會勘及審慎評估，發現該路口的地形及路口設計動線容易導致用路人於上、下班車流量巔峰時期常有未注意車前狀況等因素導致交通事故發生，因此決議，於該路口增設「禁止左轉彎」標誌，也就是禁止機場北路北向南車輛左轉公園西路。

「不給糖就搗蛋」　屏東市萬聖節活動…嗨翻天

「不給糖就搗蛋」　屏東市萬聖節活動…嗨翻天

國土計畫是坑殺農友的惡法

國土計畫是坑殺農友的惡法

南國漫讀節起跑　打造屏東閱讀品牌

南國漫讀節起跑　打造屏東閱讀品牌

公寓火警女子受困　打火兄弟救出送醫

公寓火警女子受困　打火兄弟救出送醫

關鍵字：

屏東市農友洪義鵬魚菜共生農業話題

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

李佳芬引《民法》轟教育　一翻法典糗了

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

進門就上鎖　女外送員巧回才脫身

波比跳5個月　肥肚男練出6塊腹肌

Ailee看Amber喇舌「超真實傻眼反應」

3屍案「死者最後講電話對象曝」　同事：她常累到打瞌睡

姜漢娜：我分手了！韓網留言整排王大陸

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面