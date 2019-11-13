雙賴同框合體造勢！　賴清德、賴惠員掃街拜票　

▲前行政院長賴清德，回到台南新營，陪同民進黨第一選區立委參選人賴惠員遊車隊掃街造勢，並到太子宮參拜祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前行政院長賴清德11月13日回到曾任台南市長的新營，陪同民進黨第一選區立委參選人賴惠員遊車隊掃街造勢，並到太子宮參拜祈福，賴惠員表示，賴清德前市長任內自己擔任議員，雖然職責是監督市府，但親眼見證賴清德前市長8年的治理成績，對於此次賴清德回娘家，一定要熱烈歡迎。

2020大選即將進入倒數階段，前行政院長賴清德，也特地來到台南新營，站上宣傳車與賴惠員一同遊車隊同台造勢，並前往歷史悠久的太子宮參拜，除了為全民祈求平安，也為國家前途祈福。賴惠員也表示，今年農民遇到太多農損，雖然政府已經逐步建立農業保險理賠機制，但「預防勝於治療」，還是希望溪北這個全國農業重鎮能風調雨順。

賴清德表示，民進黨在台南從2008年至2016年的3次總統大選得票率均是全國最高，區域立委席次也維持全壘打紀錄，2020大選的目標就是要「延續民主聖地精神」！台南打頭陣，基礎顧好，才能更穩固地讓總統蔡英文當選連任，也讓民進黨在國會立委席次過半。

隨後賴清德也親臨賴惠員競選總部，出席「市長回娘家歡迎茶會」，由於賴惠員競選總部剛好座落在新營車站附近，也希望這裡能成為「溪北發展再出發」的火車頭，帶動台灣繼續向前邁進的前景。賴惠員表示，民進黨執政就是品質保證，呼籲2020大選支持民進黨，一起守護賴市長、黃市長與市民一同建立的「台南好品牌」。