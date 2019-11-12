國父誕辰154周年紀念　洪秀柱：孫中山滿腔熱血無懼生死

▲洪秀柱表示，她要效法國父孫中山的革命精神，百折不撓、愈挫愈勇。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

11月12日是國父誕辰紀念日，國民黨台南市立委參選人洪秀柱指出，海內外許許多多的華人團體都在紀念這位創立、擘畫亞洲第一個民主共和國的領袖，同時也是國民黨永遠的總理-國父孫中山先生。

洪秀柱說，孫中山先生一生愛國愛民，以醫人之心醫國救邦，為了鼓吹革命、喚醒民眾而奔走海內外，為了救亡圖存、復興民族，艱苦奮鬥大半生。這段歷程永遠留存在我們心中。

過去洪秀柱在擔任國民黨黨主席時，黨產被民進黨違憲凍結，台北高等行政法院多次裁定黨產會違法，但惡質的民進黨政府依然故我，導致國民黨當時完全斷炊。洪秀柱眼看著米缸打開已經沒有米了，只能硬著頭皮借款、到處奔走籌措費用。她那時一直想到一個人，就是我們的國父孫中山先生。

洪秀柱說，當初國父也是赤著手開始推動革命，從一無所有，直到推翻滿清、建立民國，就是因為他的一腔愛國熱忱、因為他無懼生死的態度、因為他鍥而不捨的精神。

洪秀柱說，她今天也是抱著一樣的心情來到台南。洪秀柱這一生經歷過多次選舉，唯有這次可說是洪秀柱從政以來最艱困的一場。其實洪秀柱大可退休去過閒雲野鶴的生活，但是她心裡很清楚，唯有翻轉台南，才能夠讓民進黨徹底的悔改思過；唯有秀柱勝選，才能夠帶給台南鄉親不一樣的、更好的生活；唯有下架一個不及格的執政黨，民主的可貴才會真正被彰顯。

在這個重要的日子裡，洪秀柱以國父的革命精神自勉，百折不撓、愈挫愈勇，就是國父留給我們這些後輩最大的鼓舞。