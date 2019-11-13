造謠非洲豬瘟、網賣豬肉製品　動傳法拼三讀祭最高100萬重罰

▲網購平台日後若販賣豬肉製品，將遭處最高15萬罰鍰。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

非洲豬瘟中央災害應變中心今（13 日）召開「非洲豬瘟中央災害應變中心第14次會議會後記者會」，農委會主委陳吉仲表示，15日預計動物傳染防治條例修正草案（動傳法）順利將三讀通過，只要以後亂造謠哪裡有病死豬、疫情等，最高將直接開罰100萬。

應變中心指出，為加強防疫，也透過修法，避免民眾故意散播有關動物傳染病的謠言或不實訊息，對故意造謠或散播不實訊息者依法裁處，以維護社會秩序；並加強管理網購平台，新增規範電商業者販賣境外動物檢疫物，應依動物檢疫機關公告採取必要措施。

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▲陳吉仲說，電子商務平台販賣豬肉製品抓不勝抓。（圖／農委會提供）



陳吉仲說明，只要故意散播不實訊息，如哪裡有病死豬或非洲豬瘟疫情等，嚴重影響防疫，最高將處5萬以上、100萬以下罰鍰，且限期未改善者會按次處罰。陳吉仲指出，該案若順利，預計15日立法院就會三讀通過。

另外，陳吉仲說，電子商務平台販賣豬肉製品抓不勝抓，為更有效處置，這次也新增「加強管理網購平台」條例，若業者沒有按照規範，將開罰3萬以上、15萬以下罰鍰，一樣限期未改善按次處罰。

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